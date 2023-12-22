التعليم العالي في أسبوع|تدشين الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم.. اعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاملين بالوزارة

وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاملين بالوزارة لعام 2024

وزير التعليم العالي يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

إبراهيم محلب أبرزهم.. اختيار رموز وطنية لرئاسة مجالس أمناء 5 جامعات أهلية

أكاديمية البحث العلمي تحتفل بتدشين الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الأحداث الهامة على مدار الأسبوع كان أبرزها تهنئة وزير التعليم العالي الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، وإعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاملين بالوزارة لعام 2024.



وقد أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الفائزين بالقرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2024، للعاملين بديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الوزير الفائزين بأداء الحج، متمنيًا لهم التوفيق والقبول، معلنًا فوز 23 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمراكز البحثية موزعين كالتالي: 3 أعضاء هيئة تدريس من جامعة بنها، و3 من جامعة بني سويف، فضلاً عن 3 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة دمنهور، و2 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة القاهرة، وفوز 2 من أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، وعضو هيئة تدريس بجامعة حلوان، وعضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، وعضو هيئة تدريس بجامعة دمياط، وعضو هيئة تدريس بجامعة العريش، وعضو هيئة تدريس بجامعة جنوب الوادي، وعضو هيئة تدريس بجامعة أسوان، وعضو هيئة تدريس بجامعة المنيا، وعضو هيئة تدريس بمعهد بحوث الإلكترونيات، وعضو هيئة تدريس بالمركز القومي للبحوث، وعضو هيئة تدريس بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.



كما أعلن الوزير تحديد 10 من أعضاء هيئة تدريس (احتياطيًا) موزعين بالتساوي على: جامعات “القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والسويس، وطيبة التكنولوجية، ومدينة السادات، وجنوب الوادي، وأسيوط، وبنها، ودمنهور”.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور فوز 10 مرشحين من الإداريين من الجامعات الحكومية والمراكز البحثية والمجمع اللغوي موزعين كالتالي: (2) بجامعة أسيوط، (2) بجامعة بني سويف، (1) مستشفى جامعة بني سويف، (1) جامعة بنها (1) جامعة العريش، إضافة إلى (1) المجلس الأعلى للجامعات، (1) جامعة القاهرة، (1) جامعة المنيا.

وأعلن أيضا تحديد (5) مرشحين احتياطيين موزعين كالتالي: (2) جامعة الإسكندرية، (1) المجلس الأعلى للجامعات، (1) جامعة الفيوم، (1) المعهد القومى للمعايرة.

و أعلن الوزير أيضا فوز (5) مرشحين من الإداريين بالجامعات التكنولوجية والمستشفيات الجامعية، والتمريض، وأكاديمية البحث العلمي والمراكز البحثية، وديوان عام الوزارة موزعين كالتالي: (1) الإدارة العامة للوافدين، (1) معهد المساحة بالمطرية، (1) بالإدارة المركزية لأمانة المجالس، (1) المعهد الفني الصناعي ببنها، (1) ديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى تحديد (5) مرشحين احتياطيين موزعين كالتالي (2) ديوان عام الوزارة، إضافة إلى (1) إدارة الجامعات الخاصة والأهلية، (1) معهد البصريات بالسيدة زينب، (1) المعهد الفني التجاري بالروضة.



بينما تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.



وثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختيار رؤساء ونواب رؤساء مجالس أمناء 5 جامعات أهلية (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية).

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية الخمسة قد اختارت في اجتماعاتها رموزًا وطنية كبيرة على رأس مجالس أمنائها للاستفادة من خبراتها العظيمة التي يتمتعون بها في دعم هذه الجامعات.

كما أكد أن اختيار هذه القامات الوطنية الكبيرة سيدعم نجاح مشروع الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية تقدم حاليا برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية الخمسة والتي أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارات بتشكيلها، قد اجتمعت خلال الفترة الماضية برعاية الوزير، حيث اجتمع كل مجلس في جلسة إجرائية برئاسة أقدم الأعضاء سنًا وبحضور وزير التعليم العالي ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية ورؤساء الجامعات الحكومية الخمسة التي انبثقت عنها الجامعات الأهلية الخمسة؛ لاختيار رئيس مجلس أمناء لكل جامعة ونائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

هذا، وقد اختار مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الإسكان الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور عاطف علم الدين القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، نائبًا لرئيس المجلس.

كما اختار مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة ووزير الصحة الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس جامعة أسيوط الأسبق أمينًا للمجلس.



بينما نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، حفل تدشين الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم؛ الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتي تشرف عليها كلية الآثار جامعة عين شمس بالتعاون مع عدد من الخبراء والمراكز العلمية والبحثية المصرية والدولية ذات الصلة بعلوم التراث على أن تعمل الشبكة كجهة مختصة لتوثيق وتحليل وعرض وتفسير وحفظ التراث العلمي المصري المتنوع.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في كلمته في الافتتاح أن المؤتمر الأول للشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم يُنظم بالتعاون مع البنية التحتية البحثية الأوروبية لعلوم التراث ولجنتها الوطنية السلوفينية وجامعة لوبليانا بسلوفينيا، وذلك بحضور ممثلي الجامعات والمراكز البحثية والمتاحف السلوفينية مع نظرائهم من الهيئات المصرية، وحضر الحفل ايضاً الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور محمود الدماطي، وزير الآثار الأسبق، والدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، والدكتور عبد الرازق النجار، المشرف على الشبكة القومية للمتاحف، ومن الجانب السلوفيني حضر الاحتفال البروفيسور الدكتور ماتيجا سترليك، رئيس اللجنة التوجيهية للبنية التحتية الأوروبية للبحث في علوم التراث بسلوفينيا، والدكتورة إيرينا لازار، مدير بمؤسسة اليونسكو وأستاذ بكلية العلوم الإنسانية بجامعة بريمورسكا، بسلوفينيا، وناقشت الطاولة المستديرة سبل التعاون المشترك ورسم خارطة طريق لمشاركة مصر بلجنة وطنية في البنية التحتية البحثية الأوروبية لعلوم التراث.



وستقوم الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم بالتعاون مع المؤسسات الدولية برفع كفاءة مراكز العلوم الإقليمية التابعة للأكاديمية وزيادة دورها المجتمعي ورفع كفاءة العاملين بها والمتاحف المصرية ونشر الأبحاث والدراسات المختصة بالتراث العلمي وتمويل طلاب البحث العلمي المختصين بالتراث العلمي.