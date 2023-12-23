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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على مستوى الخاصة والأهلية.. الجامعة البريطانية في مصر تتصدر تصنيف الاتحاد العربي

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

ظهرت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، في صدارة تصنيف الجامعات العربية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية، كما تواجدت بين الخمس وعشرون جامعة الأوائل في العالم العربي، من إجمالي 115 جامعة عربية، تقدمت لهذا التصنيف من ستة عشر دولة.

وتخطت الجامعة البريطانية في مصر، جميع الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، وصُنفت الأولي من بين هذه المجموعة من الجامعات.

وظهر ترتيب الجامعة البريطانية في مصر بالمركز 13 من بين جميع الجامعات المصرية، والمركز 25 من بين الجامعات العربية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذا التصنيف يعد مرجعًا موثوقًا لكفاءة الجامعة البريطانية وتقدمها العلمي والبحثي الكبير، والذي جعلها في صدارة الجامعات العربية وليس المصرية فحسب.

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وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الجامعة البريطانية جامعة رائدة وذات مكانة مرموقة وتصنيف عالمي، كما تعد منارة للعلم والمعرفة في الشرق الأوسط وتطبق المعايير الدولية والبريطانية المعتمدة لتحقيق الكفاءة والتميز والتقدم بالعملية التعليمية والتي من شأنها دفع عجلة التنمية للمجتمع وتحسين إمكانيته ومواردة البشرية، وذلك تمشياً مع خطة الدولة واستراتيجية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف التعليم العالي وتطويره.

كما وجه الدكتور محمد لطفي، الشكر لأسرة الجامعة البريطانية في مصر، من نواب وعمداء وأعضاء هيئة تدريس، وطلاب، وعاملين، لما يبذلونه من جهد من أجل تقدم الجامعة، ووضعها دائمًا في مقدمة الجامعات المتميزة المصرية والعربية.

بدوره، صرح الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، بأن تصنيف الجامعة البريطانية في مصر الأولى على مستوي الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، ليس جديدا حيث احتفظت الجامعة بهذا المركز لعدة سنوات وفي عدة تصنيفات عالمية للجامعات، ومنها التصنيف الدولي للجامعات وتصنيف الجامعات الحديثة ( أقل من 50 عامًا)، والتصنيف في تخصص الهندسة الصادر عن هيئة التايمز البريطانية للتعليم العالي، كما أن تصنيف شنغهاي العالمي صنف الجامعة البريطانية في مصر الأولى على جميع الجامعات المصرية في تخصص الفيزياء.

وأضاف الدكتور "بهي الدين"، أن هذه المكانة الرفيعة للجامعة البريطانية في مصر إقليميا ودوليًا هو نتاج الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى التعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية المرموقة.

الجامعة البريطانية الدكتور محمد لطفي تصنيف للجامعات العربية

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