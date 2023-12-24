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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمهتمين.. إعرف شروط التقدم للمنح الدراسية في جامعات الصين

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت الادارة المركزية للبعثات عن منح للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية  في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى –  بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ  علوم الهندسة البحرية –  الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية  – العلاج الطبيعى –  دراسة اللغة الصينية وآدابها ،  وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030)   .

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واوضحت شروط التقدم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .
ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

- الايزيد السن عن 30 عام بالنسبة للماجستير ،  و ألا يزيد عن 33 عام للدكتوراه عند تاريخ بدء الاعلان.

- بالنسبة للماجستير : اذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد  مدة التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الاعلان.

- بالنسبة للدكتوراه : فى حالة اذا كان المتقدم قد قام بتسجيل  موضوع رسالة  الدكتوراه لاتزيد مده التسجيل عن 18شهر وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الاعلان  .


وأشارت إلى أن بيانات المنحة :  


- يقدم الجانب الصينى للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى  :

- قيمة المنحة الشهرية : 3000 يوان لطلاب مرحلة الماجستير ، 3500 لطلاب مرحلة الدكتوراه.

- اعفاء من رسوم التسجيل.

- اعفاء من رسوم القيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات.

- اعفاء من تكاليف المواد الدراسية المحددة ونفقات الاقامة المقررة .

- مبلغ معين يدفع مرة واحدة لترتيب الاقامة.

- تأمين العلاج الطبي الشامل بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين علي منح الدكتوراة من الحكومة الصينية .

- خدمة الترانزيت للطلبة المصـريين الحاصلين علي منح الدكتوراة المجانية من العاصمة الصينية الي ومن مكان الدراسة عند التحاقهم بالجامعة وتخرجهم منها.

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة .
تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى” طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات.

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

 

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