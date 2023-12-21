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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من تكساس الأمريكية لبحث سبل التعاون

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس الأمريكية ، بحضور أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين خاصة في المجال الطبي.

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وخلال اللقاء تحدث ا.د. محمد ضياء عن جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وعدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، ومراكز التميز بالجامعة وموقع الجامعة في التصنيفات الدولية والكليات التى تم اعتمادها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد داخل مصر وكذلك الكليات التى تم اعتمادها بعض برامجها دوليا ، مثل كلية طب الأسنان والتى تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولى لبرامج مرحلة البكالوريوس (برنامج طب الأسنان الاكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم و الأسنان) من منظمة  "AQAS" الألمانية لضمان الجودة عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان فى مصر والشرق الأوسط تحصل علي اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

كذلك تحدث عن المدينة الطبية لجامعة عين شمس ،والتى تسعى الجامعة من خلالها إلى تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبی متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وكذلك تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه كلية الطب جامعة عين شمس ومستشفيات الجامعة في مجال الرعاية الصحية في مصر .

كذلك تطرق اللقاء إلى مشروع الجينوم المصرى والذى أعطى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء له في مارس 2021، ويشارك فيه عدة جامعات من بينها جامعة عين شمس بالإضافة إلى عددا من المراكز البحثية .

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتواجد فى جامعة حكومية مصرية ، تمتلك تاريخ عريق  كجامعة عين شمس وسمعة أكاديمية مرموقة ، مؤكدين على حرصهم علي مد أواصر التعاون بين الجانبين وإجراء مزيد من الاتصالات للوصول إلي صيغة فعالة للتعاون بما يخدم مصالح الطرفين.

وعقب اللقاء قام الوفد بإجراء زيارة لكلية الطب حيث كان في استقبالهم أ.د. على الأنور عميد الكلية وا.د. هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى قامت باصطحابهم في جولة تفقدية بالكلية شملت مركز المحاكاة ومعمل الكمبيوتر ومدرجى المحلاوي والبنهاوى.

كما زار الوفد مركز أبحاث طب عين شمس (مصرى )، ومستشفى طب المسنين والمستشفى الرقمى بحضور  التامر عمارة والدكتورة شيرين فواز ولفيف من أعضاء هيئه التدريس بكليه الطب.

المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي

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