مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP بمصر

يُنظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP بمصر.

تقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتعقد هذه الندوة لتوضيح شروط التقدم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS، وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات، حيث تهدف إلى توفير المعلومات الضرورية حول شروط التسجيل وكيفية تحضير الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة.

تنطلق فعاليات فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر، بقاعة الدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة.