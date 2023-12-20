لتعزيز التعاون التقني.. وكالة الفضاء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية

وقع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في خطوة نحو تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الفضاء، مذكرة تفاهم، مع وكالة الفضاء السعودية ومثلها في التوقيع محمد سعود التميمي رئيس وكالة الفضاء السعودية.

جري التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر وكالة الفضاء السعودية بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين من البلدين، حيث حضر اللقاء من الجانب المصري السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، والوزير المفوض ضياء حماد نائب سفير جمهورية مصر العربية، ومن الجانب السعودي الدكتور أحمد الجوفيلي رئيس قطاع العلوم والاستكشاف الفضائي، وعدد من قيادات وكالة الفضاء السعودية.



وعلى هامش اللقاء، زار الدكتور شريف صدقي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم استكشاف العديد من المرافق الرائدة بالمدينة.

وتمثل هذه الخطوة جهداً مستمراً لتعزيز التعاون الفضائي بين البلدين والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، وذلك في إطار العلاقات القوية بين البلدين.