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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليابانية في المقدمة| نتائج بطولة الجامعات للغطس.. تعرف عليها

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

شهدت منافسات بطولة الجامعات للغطس والتي أقيمت ضمن فاعليات الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا (دورة الشهيد الرفاعي ٥١) بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منافسة شديدة بين الخمس جامعات التي شاركت فيها.

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وشارك في البطولة كل من جامعة حلوان والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة اليابانية والجامعة الكندية  بالاضافة إلى وزارة التعليم العالي.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الطالبات سلم متحرك 
- المركز الأول: الطالبة زينة احمد ماهر ، الجامعة اليابانية .
- المركز الثاني: الطالبة سلمي احمد خليل ، الاكاديمية العربية .  
- المركز الثالث: الطالبة شهد احمد سيد ، الجامعات الكندية بمصر .
- المركز الثالث مكرر : الطالبة نور علاء الدين صلاح ، جامعة حلوان .

** نتائج الطلبة سلم متحرك: 
-المركز الأول: الطالب محمد احمد سعيد ، الاكاديمية العربية.
- المركز الثانى: الطالب ادهم مجدي محمود ، الاكاديمية العربية .
- المركز الثالث: الطالب عمرو عمرو محمد ، جامعة حلوان .
- المركز الثالث مكرر : سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي .

نتائج الطالبات سلم ثابت: 
- المركز الأول: الطالبة شهد احمد سعيد ، الجامعات الكندية .
- المركز الثاني: الطالبة سلمي احمد خليل ، الاكاديمية العربية .  
- المركز الثالث: الطالبة زينة احمد ماهر ، الجامعة اليابانية.

** نتائج الطلبة سلم ثابت:
-المركز الأول: الطالب ادهم مجدي محمود  ، الاكاديمية العربية.
- المركز الثانى: الطالب محمد احمد سعيد ، الاكاديمية العربية .
- المركز الثالث: الطالب سيف كامل فاروق  ، جامعة حلوان .
- المركز الثالث مكرر : سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي .

الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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