مُتحدث التعليم العالي: نشهد تقدما للمراكز البحثية في التصنيفات الدولية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن وجود تقدم في تصنيفات المراكز البحثية يعود إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تطوير، على رأسها التدريب على النشر الدولي، حيث تسعى المراكز والهيئات البحثية إلى تحفيز الباحثين في جميع الدرجات العلمية على النشر في المجلات الدولية المرموقة.

وكانت المراكز البحثية في مصر شهدت تقدما كبيرا وغير مسبوق في التصنيفات الدولية الأمر الذي يضع مصر على خريطة البحث العلمي دوليا.

وأشار المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى التقديرات المُتميزة التي تحصل عليها البحوث الخاصة بهؤلاء الباحثين بعلمية المنشورة دوليًّا في القيام بعمل لجان الترقيات العلمية.

وتابع: "يعد إتاحة مصادر المعلومات لجميع الباحثين من خلال شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري، من أهم أشكال الدعم لهم".