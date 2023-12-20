أخبار التعليم| بدء شرح المراجعات النهائية لمناهج الثانوية العامة.. إعلان نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

«طرق التعامل مع قلق الامتحانات» ندوة إرشادية للطلاب بجامعة بني سويف

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ندوة إرشادية عن "طرق التعامل مع قلق الامتحانات"، وذلك في إطار دعم الطلاب نفسيا ومعنويا تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق، عميد الكلية، والدكتورة منى كمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

برعاية التعليم العالي والشباب والرياضة.. إعلان نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا

أقيمت أمس فعاليات بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي ٥١" في رحاب النادي الأهلي للرياضة البدنية فرع مدينة نصر، بمشاركة (٥) جامعات مصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من التشخيص إلى التميز.. خبير: الجامعات المصرية تمهد الطريق لتمكين ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة جيهان المناوي، رئيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، إن الجامعات المصرية تضع نصب أعينها استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوظيف أساليب ومناهج تعليمية مخصصة للطلاب ذوي الإعاقة، لتحقيق خطوة نحو التطوير تحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتنوعة.



للنهوض بنظام التعليم الأساسي| بدء شرح المراجعات النهائية لمناهج الثانوية العامة بسيناء

واصلت وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء-إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تنفيذ برنامج القوافل التعليمية، بمدارس شمال سيناء، وذلك لشرح المناهج الدراسية لطلبة الشهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".



جامعة حلوان: زيارة طلاب برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين لمحطة الرياح بالزعفرانة

قامت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بتنظيم رحلة علمية لطلاب المستوي الثالث ببرنامج السيارات الهجين إلى محطة الرياح بالزعفرانة من خلال انشطة مادة الطاقات البديلة / المتجددة و ذلك للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

بدء موسم حصاد جديد في مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش

بدأ العمل في موسم حصاد الاسماك للدورة الجديدة بمركز بحوث الأسماك جامعة العريش شمال سيناء، لتعظيم الخدمة للمجتمع السيناوي.