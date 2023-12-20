عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| بدء شرح المراجعات النهائية لمناهج الثانوية العامة.. إعلان نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

«طرق التعامل مع قلق الامتحانات» ندوة إرشادية للطلاب بجامعة بني سويف
نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ندوة إرشادية  عن "طرق التعامل مع قلق الامتحانات"، وذلك في إطار دعم الطلاب نفسيا ومعنويا تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق، عميد الكلية،  والدكتورة منى كمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

برعاية التعليم العالي والشباب والرياضة.. إعلان نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا

أقيمت أمس فعاليات بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي ٥١" في رحاب النادي الأهلي للرياضة البدنية فرع مدينة نصر، بمشاركة  (٥) جامعات مصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

من التشخيص إلى التميز.. خبير: الجامعات المصرية تمهد الطريق لتمكين ذوي الإعاقة
قالت الدكتورة جيهان المناوي، رئيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة،  إن الجامعات المصرية تضع نصب أعينها استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوظيف أساليب ومناهج تعليمية مخصصة للطلاب ذوي الإعاقة، لتحقيق خطوة نحو التطوير تحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتنوعة.


للنهوض بنظام التعليم الأساسي| بدء شرح المراجعات النهائية لمناهج الثانوية العامة بسيناء

واصلت  وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء-إدارة البرلمان والتعليم المدني،  بالتعاون مع وزارة  التربية والتعليم، تنفيذ برنامج القوافل التعليمية، بمدارس شمال سيناء،  وذلك لشرح المناهج الدراسية لطلبة الشهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".


جامعة حلوان: زيارة طلاب برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين لمحطة الرياح بالزعفرانة
قامت  كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان  بتنظيم رحلة علمية لطلاب المستوي الثالث ببرنامج السيارات الهجين  إلى محطة الرياح بالزعفرانة من خلال انشطة مادة الطاقات البديلة / المتجددة و ذلك للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

 

بدء موسم حصاد جديد في مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش
بدأ العمل في  موسم حصاد الاسماك للدورة الجديدة  بمركز بحوث الأسماك جامعة العريش شمال سيناء، لتعظيم الخدمة  للمجتمع السيناوي.

أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أخبار التعليم المنشورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أكاديمية البحث العلمي والفاو يعلنان الفائزين في مسابقة الفاو- جيكت

برعاية التعليم العالي والشباب والرياضة.. إعلان نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا

من بينها علوم الحاسب.. تخصصات متاحة للالتحاق بجامعة الملك سلمان بالتيرم الثاني

«التعليم العالي»: المركز القومي للبحوث يحتل صدارة تصنيف «سيماجو» الإسباني

بهذه التخصصات.. احصل على منحة للماجستير والدكتوراة من الصين|اعرف الشروط والتفاصيل

وفد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور جامعة بورسعيد لمعرفة احتياجاتها الوظيفية

معهد بحوث الإلكترونيات يُعلن استضافة الشركات الناشئة داخل مدينة العلوم والتكنولوجيا

الفرصة مازالت قائمة| الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية منتصف العام.. وقواعد مهمة للتقديم وامتيازات جديدة

ترشيحاتنا

لافروف يتهم أمريكا بالانخراط في مشاريع سرية ضد إقامة الدولة الفلسطينية

صناعة الشحن في خطر بسبب قوات متعددة الجنسيات تعمل بالبحر الأحمر ضد الحوثيين

عبر قناة السويس.. باخرة وقود عراقية للشعب الفلسطيني

إحداهن سافرت للخارج.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد

بيان عاجل من ملك الأردن بشأن محاولات تهجير سكان غزة عن أراضيهم

فولندام.. رحلة إلى عالم الطبيعة البحرية بقرية الصيادين في هولندا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. و10 صور أثارت ضجة لـ دعاء فاروق بعد تصدرها التريند

من داخل الأهرامات.. محمد كريم ينشر صورا جديدة لزيارة تيريس جيبسون

عروض لطلبة المدارس في مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ