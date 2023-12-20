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رئيس التحرير
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تعليم

من التشخيص إلى التميز.. خبير: الجامعات المصرية تمهد الطريق لتمكين ذوي الإعاقة

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية تمهد الطريق لتمكين ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة جيهان المناوي، رئيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة،  إن الجامعات المصرية تضع نصب أعينها استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوظيف أساليب ومناهج تعليمية مخصصة للطلاب ذوي الإعاقة، لتحقيق خطوة نحو التطوير تحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتنوعة.

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وأكدت الدكتورة جيهان المناوي، أن هذه الجهود تتجلى في تقديم الدعم والرعاية المناسبة لطلاب ذوي الإعاقة حيث تعتمد هذه الرؤية المستقبلية على تشخيص وتقييم مبكر لاحتياجات الطلاب، وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم، ولضمان التفاعل الإيجابي، تولي الجامعات اهتماماً خاصاً بصحة طلابها النفسية، حيث جعلت من التعليم تجربة متكاملة تستجيب بشكل فعال لاحتياجاتهم الفردية.

الابتكار في استخدام التكنولوجيا لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

وأشارت رئيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، إلى أن الجامعات المصرية تسعى إلى فتح آفاق جديدة لتمكين طلابها ذوي الإعاقة من خلال الابتكار في استخدام التكنولوجيا، حيث يركز التحول نحو استخدام التقنيات الحديثة على تعزيز تفاعل الطلاب مع عملية التعلم، وتعد هذه المبادرة خطوة ضرورية نحو توفير تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة.

 

ولفتت الدكتورة جيهان، إلى أن هذا التحول يأتي في سياق الرؤية المستقبلية التي تستهدف تحسين حياة الطلاب ذوي الإعاقة بشكل كبير، من خلال تقديم الدعم والخدمات المناسبة، حيث يعكس النهج الحديث للتعليم التفاني في تحقيق التكامل والتناسق مع احتياجات هذه الشريحة الهامة من الطلاب.

 

وصرحت رئيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، بأن الجامعات المصرية تعتبر منارة في مجال دعم طلابها ذوي الإعاقة، حيث يركز الجهد على تشخيص احتياجات هؤلاء الطلاب وتقديم الدعم المستمر لهم، حيث يبرز النهج الحديث للتعليم التزام الجامعات بتوفير تجربة تعليمية متكاملة ومناسبة لكل فرد، مع التركيز الخاص على تحفيز المواهب والقدرات الفردية، مما يتسم بالشفافية والتفاني في توفير الدعم الشامل، وهو الأساس لخلق بيئة تعلم محفزة وشاملة لجميع الطلاب.

وعلى مدى الرعاية الكاملة التي يحظى بها مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، فان المركز يبرز جهودًا لتقديم خدمات ملموسة تلبي احتياجات طلاب الجامعات المصرية ذوي الإعاقات في جميع أنحاء البلاد.

 

وأوضحت رئيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، إن المركز يعمل جاهدا لمساعدة أبنائنا من ذوي الهمم والإعاقة، منوهة بأن المركز يتعامل مع الطلاب من مختلف أنواع الإعاقة سواء كانت إعاقة بصرية أو حركية أو عقلية او سمعية، وذلك لتنمية قدرات الطالبات ودمجهم داخل المجتمع الجامعي.

وفي سياق التعاون الوثيق مع طلابها ذوي الإعاقات، أكدت المناوي، على استثمار قدرات هؤلاء الطلاب في خدمة المجتمع، وتشير تلك الجهود إلى التزام الجامعات المصرية بتحقيق التميز والتفوق، حيث تعمل بشكل مشترك مع جهات الدولة لتمكين طلابها ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم وتطوير قدراتهم.

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