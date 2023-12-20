اليوم.. آخر موعد للتسجيل في حاضنة الأعمال RUNS بمركز الابتكار بجامعة عين شمس

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير عن اخر فرصة للتسجيل فى الحاضنة الرياضية Runs.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة وإشراف جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة عين شمس

وأشار مركز الابتكار و ريادة الاعمال جامعة عين شمس، إلي أن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

وأوضح مركز الابتكار وريادة الأعمال لجامعة عين شمس، أنه لو هناك فكرة مُبتكرة أو شركة ناشئة متعلقة بـ تطوير قطاع الرياضة ومجالاتها أو الإدارة الرياضية مع الحاضنة الرياضية RUNS ويمكن التسجيل الان مِن خلال الموقع الرسمي للحاضنـة RUNS :

https://runs.sport.eg/

ويهدف البرنامج إلى تشكيل مجتمع من رواد الأعمال الذين يهتمون بإنشاء شركات ناشئة تعمل على تطوير تكنولوجيات تخدم مجالات الرياضة المتنوعة وتساهم في تطوير الإدارة الرياضية والمجالات المتعلقة بها في مصر.

وتتضمن الفئات المستهدفة للبرنامج رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الذين يعملون في مجالات تكنولوجيا الرياضة والإدارة الرياضية، بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة والباحثين الذين يمتلكون إلهامًا في تلك المجالات.

ويشمل البرنامج ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بنشر الوعي بتكنولوجيات الرياضة والإدارة الرياضية، تليها مرحلة التحقق من الأفكار والشركات الناشئة، وتختتم بمرحلة الاحتضان.

وكان قد نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس "مسابقة الإلقاء والتعبير الشفوى باللغة الصينية" بقاعة المؤتمرات بكلية الالسن، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وإشراف الدكتور ناصر عبدالعال مدير المعهد ووكيل كلية الألسن .

شارك فى المسابقة ٣٠ متسابقًا من طلاب أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية وقد فاز في المسابقة كل من :

١- الجائزة الخاصة للطالب / كيرلوس ناصر سعد الفرقة الثالثة بألسن جامعة عين شمس.

٢- جائزة المركز الأول وفاز بها كل من الطالبة / نادين نبيل الفرقة الثالثة المعهد العالي للغات والطالب / محمد حازم الفرقة الثانية بألسن عين شمس.

٣- جائزة المركز الثاني وفاز بها كل من الطالبة / شدى محمد الفرقة الثانية ألسن عين شمس والطالب/ يوسف عبدالحميد الفرقة الثالثة آداب الإسكندرية والطالبة نوران السيد الفرقة الثالثة ألسن عين شمس.