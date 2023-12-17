الثلاثاء.. ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية وأهدافه، حيث يعد المشروع هدفًا مهمًا ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

كلية الحقوق جامعة عين شمس



وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، إلى أن الندوة تقام بعد غد الثلاثاء، الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الدكتور رضا السيد عبدالحميد للمؤتمرات.

وكان قد نظم قطاع التدريب الميداني بقطاع شؤون التعليم الطلاب بكلية الهندسة جامعة عين شم محاضرة توعوية عن "مبادئ في السلامة والصحة المهنية" .

واستضافت الكلية صالح الصيرى، المحاضر المعتمد لدي الرابطة الوطنية لمحترفي السلامة ( الأمريكية) NASP، والمدرس المعتمد لدى مجلس الامتحانات الوطني في السلامة والصحة المهنية، البريطاني، ومدير السلامة والصحة المهنية، بشركة أتريم لإدارة المشروعات، لعقد محاضرة توعوية بعنوان "مبادئ في السلامة والصحة المهنية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٣ ديسمبر 2023.

شملت المحاضرة التعريف بمختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملين في مراحل العمل وأهمية اتخاذ الاحتياطات من الإصابة والحوادث في بيئة العمل والحفاظ على المنشآت والأجهزة والمعدات من الأعطال وتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية.