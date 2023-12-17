عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية وأهدافه، حيث يعد المشروع هدفًا مهمًا ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

txt

خبير تعليم يشيد بدور الجامعات كقادة في تحقيق التغيير وتطوير المجتمع

txt

خبير تربوي: الجامعات تلعب دورًا أساسيًا في تمكين الشباب لمواجهة تحديات العصر

كلية الحقوق جامعة عين شمس 
 

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، إلى أن الندوة تقام بعد غد الثلاثاء، الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الدكتور رضا السيد عبدالحميد للمؤتمرات.

وكان قد نظم قطاع التدريب الميداني بقطاع شؤون التعليم الطلاب بكلية الهندسة جامعة عين شم محاضرة توعوية عن "مبادئ في السلامة والصحة المهنية" .

واستضافت الكلية صالح الصيرى، المحاضر المعتمد لدي الرابطة الوطنية لمحترفي السلامة ( الأمريكية) NASP، والمدرس المعتمد لدى مجلس الامتحانات الوطني في السلامة والصحة المهنية، البريطاني، ومدير السلامة والصحة المهنية، بشركة أتريم لإدارة المشروعات، لعقد محاضرة توعوية بعنوان "مبادئ في السلامة والصحة المهنية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٣ ديسمبر 2023.

شملت المحاضرة التعريف بمختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملين في مراحل العمل وأهمية اتخاذ الاحتياطات من الإصابة والحوادث في بيئة العمل والحفاظ على المنشآت والأجهزة والمعدات من الأعطال وتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية.

كلية الحقوق جامعة عين شمس مشروع محو الامية محو الأمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟

موضوعات متعلقة

«النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس».. ورشة عمل بكلية الآثار جامعة عين شمس

ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

كيف تعزز الجامعات التكنولوجية فرص التوظيف للطلاب في مصر؟ خبير تعليم يجيب

خبير: برامج الجامعات التكنولوجية في مصر تلبي احتياجات سوق العمل

ترشيحاتنا

حسن شحاتة: لم أحزن من قرار إبراهيم سعيد في نهائي 2006

حظى بشعبية وحب كبير.. اتحاد المصريين بالخارج يعلن موعد جنازة أمير الكويت

حسام البدري: تحية لكولر.. الأهلي قادر على الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية

أحمد سيد زيزو لن يجدد تعاقده مع الزمالك.. الغندور يكشف التفاصيل

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. هل هناك أحاديث عالجت الهم والغم

سعر الذهب عيار 21 اليوم 17-12-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ