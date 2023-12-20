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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد مد التقديم.. طريقة الدفع الإلكتروني لدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، انه تقرر مد فترة التقديم علي الموقع الالكتروني للتسجيل بدبلومات الدراسات العليا لدور اكتوبر.

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اليوم.. آخر موعد للتسجيل في حاضنة الأعمال RUNS بمركز الابتكار بجامعة عين شمس

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آخر موعد للتسجيل في حاضنة الأعمال RUNS بالتعاون مع ihub

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، 
إلي أن فترة التسجيل ستكون إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر وحتي يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023.

وفي ذات السياق نشرت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" فيديو توضيحي لطريقة الدفع الإلكتروني ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو عبر الضغط عبر هذا اللينك :

https://youtu.be/CrVE3IhFX0I?si=L90-RJoidBz58VyS

 

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة عين شمس نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية ( فردى ) والتى نظمها إتحاد الطلاب بإدارة النشاط الثقافى بالتعاون مع كلية الآداب وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب.

في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالمياُ.

تم تحكيم المسابقة والتي تشكلت من ٧٥ طالبا وطالبة بالمرحلة الأولى وجاءت التصفيات النهائية لعدد ٦ مراكز.

وقد أسفر نتيجة التحكيم عن فوز عزة سيد عبد الله الطالبة بكلية الآداب بالمركز الأول  ، اما المركز الثاني كان من نصيب الطالب أحمد إبراهيم محمود من كلية التمريض و  بالمركز الثالث  حسام كارم الطالب بكلية الهندسة  اما بالمركز الرابع الطالب حسن قوشينى من كلية التجارة والطالب عمر عبد الخالق بالمركز الخامس  من كلية الهندسة وبالمركز السادس والأخير محمد إبراهيم نشأت الطالب بكلية الألسن باجمالي جوائز ١٦ الف جنيه.

الموقع الإلكتروني جامعة عين شمس دبلومات الدراسات العليا كلية الحقوق Jobs Education

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