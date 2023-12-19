آخر موعد للتسجيل في حاضنة الأعمال RUNS بالتعاون مع ihub

يعلن مركز الابتكار وريادة الاعمال لجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير عن اخر فرصة للتسجيل فى الحاضنة الرياضية Runs

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة واشراف جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار مركز الابتكار و ريادة الاعمال لجامعة عين شمس، إلي ان اخر موعد للتقديم هو يوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023.

وأوضح مركز الابتكار و ريادة الاعمال لجامعة عين شمس، أن لو هناك فكرة مُبتكرة أو شركة ناشئة متعلقة بـ تطوير قطاع الرياضة ومجالاتها أو الإدارة الرياضية مع الحاضنة الرياضية RUNS ويمكن التسجيل الان مِن خلال الموقع الرسمي للحاضنـة RUNS :

https://runs.sport.eg/

وكان لجنة العلاقات الثقافة والخارجية بكلية الألسن جامعة عين شمس قد نظمت ندوة بعنوان "إطلالة على المشهد الثقافي عربيا ومصريا"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسانين فهمي حسين، مقرر اللجنة، حاضر فيها الكاتب الصحفى سيد محمود، مدير التحرير بمؤسسة الأهرام.

افتتح فعاليات الندوة الدكتور.أشرف عطية د، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، مؤكدًا أن أولى الندوات التى تنظمها لجنة العلاقات الثقافية والخارجية بالكلية هذا العام تأتي بالتماشي مع الأحداث التى تشهدها الساحة اليوم، مؤكدًا أن الثقافة هي القوى الناعمة التى استخدمتها مصر منذ فجر التاريخ للحفاظ على هويتها ضد كل من حاول أن يفرض هيمنته على الدولة المصرية؛ ولم تكن الثقافة المصرية درعًا حاميًا للهوية فحسب بل كانت أيضًا سيفًا لفرض الريادة المصرية على مستوى الشرق الأوسط وقيامها بدور محوري للتواصل بين المشرق والمغرب.

كما أشار الدكتور حسانين فهمي حسين، مقرر اللجنة، إلى حرص اللجنة على استضافة المبدعين والمثقفين لتعريف طلاب الكلية بالمشهد الثقافي المصري والعربي، وتنظيم الندوات واللقاءات التي تساعد الطلاب في التعرف على سوق العمل في مجال الترجمة التحريرية والترجمة الأدبية على وجه الخصوص، وتعريفهم بالمؤسسات والمراكز الثقافية المصرية والعربية المعنية بالترجمة بين العربية واللغات الأجنبية، والجوائز المصرية والعربية التي تقدم في مجال الترجمة.