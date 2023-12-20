بدء موسم حصاد جديد في مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش

بدأ العمل في موسم حصاد الاسماك للدورة الجديدة بمركز بحوث الأسماك جامعة العريش شمال سيناء ، لتعظيم الخدمة للمجتمع السيناوي .

وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ،والدكتورة هند حميدو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور محمد نجاتي عميد كلية العلوم الزراعية البيئية و الدكتور هاني العلاقمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بلطي أحمر:

حيث تم جمع كميات كبيرة من أسماك البلطي بأنواعه وهي بلطى نيلى و بلطى أحمر باسعار تنافسية نمرة ١ (سوبر) الكيلو ٧٥ جنيه ، و نمرة ٢ (وسط) الكيلو ٥٠ جنيه، و نمرة ٣ (صغير) الكيلو ٢٥ جنيه.

وقدم الدكتور صلاح صقر مدير المركز الشكر أ.د حسن الدمرداش رئيس الجامعة لدعمه العمل بمركز بحوث الأسماك ، و التقدير لكل من ساهموا فى اتمام وحسن سير العمل بالمركز بقيادة الدكتور محمد نجاتى عميد كلية العلوم الزراعية البيئية ، و الدكتور هانى العلاقمى وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة ،وأشرف عبد الفتاح امين عام جامعة العريش والدكتور السيد ثابت أمين كلية العلوم الزراعية البيئية والمهندس كريم غنيم مدير مزارع الكلية وكل فريق العمل بمزرعة الكلية.