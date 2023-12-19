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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار العلم والعمل .. انطلاق قطار القوافل التعليمية بشمال سيناء

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية بمدارس سيناء

استقبلت محافظة شمال سيناء،  القوافل التعليمية،  تحت شعار العلم والعمل " للمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة يصل إلى مدارس شمال سيناء بإدارة بئر العبد التعليمية، تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني و وزارة الشباب والرياضة ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وذلك بشأن القوافل التعليمية في محافظات الجمهورية.  ، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

المراجعات النهائية:

وقال حمزة رضوان ، وكي وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء . الهدف الأساسي منها هو مساعدة الأسرة المصرية بتخفيف العبء عليها مع تقديم خدمة رائعة لأبنائنا الطلاب بتقديم المراجعات النهائية في المواد المختلفة وذلك عن طريق الاستفادة من الخبراء والمعلمين المتميزين في تخصصاتهم ، وذلك بالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية الشباب والرياضة .

وسيتم تنفيذ القوافل التعليمية، في مدارس المحافظة للمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد وقد تم تجهيز القاعات المناسبة لاستيعاب الطلاب لذلك.

وألقى وكيل الوزارة، بكلمة قدم فيها الشكر والتقدير للحكومة المصرية ولقيادات التعليم بالوزارة لحصرهما على وصول القوافل التعليمية للمحافظة على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد ،والأمة العربية والإسلامية ،والإهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للتعليم واضعة في الإعتبار أن التعليم أولوليه أولى للدولة ،وأن الشباب هم أمن قومي لأنهم سيستلمون الراية ،وسيتحملون زمام الأمور في المستقبل القريب .

وأفاد سالم عابد مدير إدارة بئر العبد التعليمية، بأنه فور صدور التعليمات من السيد وكيل الوزارة تم تشكيل لجنة من التعلم الإعدادي والثانوي لتجهيز وتنظيم القاعات وذلك بالتنسيق مع إدارتي التعليم الإعدادي والثانوي بالمديرية، وقد تم تجهيز عدد ثلاث قاعات وهي كالآتي:
 

- قاعة المركز الإعلامي لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ،
-قاعة مدرسة الشهيد المقدم شريف عمر الثانوية بنات لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية ،
- قاعة مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات لطلاب الشهادة الإعدادية .

وقال سيد مصطفى المشرف العام على القوافل التعليمية، إنه سيقوم بإلقاء المحاضرات نخبة من الخبراء والمينى المتميزين في المواد الدراسية المختلفة ،كما قدم الشكر لإدارة بئر العبد للجهدالمبذول في تجهيز القاعات ، والتنظيم ، وتجميع الطلاب .
 

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