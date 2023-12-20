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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: زيارة طلاب برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين لمحطة الرياح بالزعفرانة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قامت  كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان  بتنظيم رحلة علمية لطلاب المستوي الثالث ببرنامج السيارات الهجين  إلى محطة الرياح بالزعفرانة من خلال انشطة مادة الطاقات البديلة / المتجددة و ذلك للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

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جاء ذلك  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ، وإشراف الدكتور ياسر فتوح عبد الحليم منسق برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين والدكتور حسن محمد محمود مصطفى استاذ مادة مبادئ الطاقات البديلة / المتجددة.

هذا وتعد محطة الرياح بالزعفرانة من أوائل المزارع التي تم إنشاؤها لإنتاج الطاقة من الرياح في مصر، وتبلغ مساحتها 120 كيلو متر مربع، وتنتج ثلث ما ينتجه السد العالى ، و تضم المزرعة عدد 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و. - 660 ك.و. - 850 ك.و)
وقد قام الطلاب بزيارة غرفة الكنترول الخاصة بمزرعة الرياح و الورش الخاصة بصيانة المولدات و تجميع التوربينات والمراوح، و كذلك زيارة مزرعة الرياح .

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على أنواع توربينات الرياح ونظرية عملها، فضلًا عن شرح المكونات الكهربية والميكانيكية للتوربينة، كما تم التعرف على كيفية التحكم بالتوربينة وطريقة عمل فرملة لها نظريًا وعمليًا.

وتأتى هذه الزيارات فى إطار حرص الجامعة على التطبيق العملى من خلال تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى ، ويوفر الفرص التدريبية للطلاب بما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل، ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان رحلة علمية برنامج السيارات الهجين محطة الرياح الزعفرانة Jobs Education

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