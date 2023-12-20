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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«طرق التعامل مع قلق الامتحانات» ندوة إرشادية للطلاب بجامعة بني سويف

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ندوة إرشادية  عن "طرق التعامل مع قلق الامتحانات"، وذلك في إطار دعم الطلاب نفسيا ومعنويا تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق، عميد الكلية،  والدكتورة منى كمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر في الندوة الدكتور حماد أحمد، مدرس بقسم الإعاقة العقلية ومدير وحدة الدعم النفسي، بحضور وكلاء الكلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وسط حضور لافت من الطلاب.

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وشرحت الندوة، التي نظمتها وحدة الدعم النفسي بالتعاون مع  وحدة الإرشاد الاكاديمي بالكلية، ما هو القلق من الامتحان، وكيفية التعامل معه، وأنواع القلق، ومفهوم قلق الامتحانات، والفرق بين القلق الطبيعي والقلق المرضي، وآليات التعامل مع قلق الامتحانات بالفنيات الإرشادية والعلاجية المناسبة، وتقديم  بعض النصائح والإرشادات للطلاب لتجنب الخوف من الامتحانات.

 

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