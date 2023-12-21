عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: انتهاء المرحلة الأولى من جائزة الابتكار الصناعي لدعم التنمية وريادة الأعمال

فعاليات المرحلة الأولى
فعاليات المرحلة الأولى من جائزة الابتكار الصناعي

 

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول انتهاء فعاليات المرحلة الأولى من جائزة الابتكار الصناعي InnoAward التي تتم بشراكة إستراتيجية بين وزارات التعليم العالي، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، وبتنفيذ مشترك بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)؛ بهدف تعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتسعى لربط المؤسسات التعليمية بالصناعة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الجائزة تستهدف الابتكارات الصناعية المتميزة، وإبرازها كنماذج يُحتذى بها في الصناعة، من خلال اكتشاف الشركات الصناعية المصرية التي طورت ونفذت ابتكارًا قابلًا للتسويق، وحقق تأثيرًا إيجابيًا على أداء الأعمال، وذلك في مجال الصناعات (الكيماوية، الغذائية، الهندسية، الطباعة والتغليف، تصميم وتصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدواء والتكنولوجيا الحيوية، اليدوية)، مشيرًا إلى أن من بين معايير التقييم حجم التعاون في مجال الابتكار والبحوث، وتطوير المنتجات بين الشركة والجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

 

txt

أكاديمية البحث العلمي تحتفل بتدشين الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم

txt

ننشر تفاصيل التقديم للدراسة بجامعة الجلالة الأهلية التيرم الثاني خلال شهر ديسمبر

txt

ميكنة المستشفيات الجامعية و6 منصات إلكترونية.. حصاد التعليم العالي بالتحول الرقمي خلال 2023

txt

جامعة الملك سلمان تعلن تخصصات مجالات العلوم الأساسية المتاحة للطلاب بالتيرم الثاني

txt

التعليم العالي: تقدم تصنيف المراكز البحثية فرصه لتقييم الأداء البحثى

txt

أخبار التعليم| بدء شرح المراجعات النهائية لمناهج الثانوية العامة.. إعلان نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا

txt

لتعزيز التعاون التقني.. وكالة الفضاء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية

txt

مُتحدث التعليم العالي: نشهد تقدما للمراكز البحثية في التصنيفات الدولية

txt

مصر على خريطة البحث العلمي الدولي .. المراكز البحثية تحقق إنجازات غير مسبوقة وتقدم في التصنيفات العالمية.. التعليم العالي: الوزارة توفير جميع سبل لدعم النشر الخارجي

txt

اليابانية في المقدمة| نتائج بطولة الجامعات للغطس.. تعرف عليها

ومن جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أنه على مدار 3 أيام، تم تحكيم 4 قطاعات: (الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية، والطباعة والتغليف)، وتم عرض أكثر من 60 شركة بمختلف أحجامها، حيث تستهدف الجائزة الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، لافتًا إلى انتهاء فعاليات المرحلة الأولى بتسليم الجوائز للقطاعات المشاركة فيها، وذلك فى معرض AfricaFood بأرض المعارض، بحضور ممثلي صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والغرف التجارية، والصناعية، والمجالس التصديرية، ووزارة التجارة والصناعة.

وأشار د.محمد الفران مدير المشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أنه سيتم الإعلان في غضون الأسابيع القليلة القادمة عن الفائزين في المرحلة الثانية للجائزة، والتي تضم ثلاثة قطاعات إضافية (تكنولوجيا الإليكترونيات والمعلومات، الصناعات الدوائية، الأعمال اليدوية)، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستشهد المزيد من الإبداعات والابتكارات من الشركات الصناعية المصرية.

 

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي جائزة الابتكار الصناعى GIZ صندوق رعاية المبتكرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن|

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

موضوعات متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تحتفل بتدشين الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم

ننشر تفاصيل التقديم للدراسة بجامعة الجلالة الأهلية التيرم الثاني خلال شهر ديسمبر

ميكنة المستشفيات الجامعية و6 منصات إلكترونية.. حصاد التعليم العالي بالتحول الرقمي خلال 2023

جامعة الملك سلمان تعلن تخصصات مجالات العلوم الأساسية المتاحة للطلاب بالتيرم الثاني

التعليم العالي: تقدم تصنيف المراكز البحثية فرصه لتقييم الأداء البحثى

أخبار التعليم| بدء شرح المراجعات النهائية لمناهج الثانوية العامة.. إعلان نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا

لتعزيز التعاون التقني.. وكالة الفضاء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية

مُتحدث التعليم العالي: نشهد تقدما للمراكز البحثية في التصنيفات الدولية

ترشيحاتنا

مصرع 4 فلسطينيين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف معبر كرم أبو سالم في غزة

تحرك فوري من محافظ قنا بعد إصابة 31 طالبًا و7 معلمات باختناق أثناء اليوم الدراسي

شهيد لقمة العيش.. تفاصيل صادمة لوفاة شاب مصري في إيطاليا

وزيرا التضامن والرياضة يناقشان استعدادات تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف" تحت رعاية السيسي

مفاوضات اللحظة الأخيرة.. هل تشهد غزة هدنة قريبة لوقف إطلاق النار؟

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ