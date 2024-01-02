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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستقبل العام الجديد بتوزيع هدايا على مرضى مستشفى الأطفال

جامعة عين شمس تستقبل
جامعة عين شمس تستقبل العام الجديد بتوزيع هدايا علي مرضى مستش

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآثار و مؤسسة فرسان الحديدى للتنمية والرعاية ، زيارة لمستشفى الأطفال الجديد لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام من مختلف محافظات مصر وأيضاً من بعض الدول العربية والأفريقية ،و الغسيل الكلوى ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، و الدكتور حسام طنطاوى عميد كلية الآثار.

وتنسيق وحضورالدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتورة ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال الجديد ، الدكتورة نداء الحديدى رئيس مجلس أمناء مؤسسه فرسان الحديدى للتنمية والرعاية ، الدكتورة منه طارق من كلية الآثار ، ومجموعة من موظفى القطاع وكلية الاثار وبإشراف اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد للقطاع.

تهدف الزيارة إلى رفع الروح المعنوية للأطفال من المرضى المترددين على المستشفى والتخفيف من معاناتهم ، وتقديم الهدايا والألعاب لهم ، وقد تم تفقد المستشفى والتعرف على الخدمات الطبية المتطورة التى تقدم للمرضى من الأطفال ، وأشاد الحضور بالرعاية الطبية فائقة الجودة ، وتقديم كامل الدعم لهم وصولا إلى مرحلة الشفاء.

كذلك تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال ، وفى نهاية الزيارة تمنى الحضور تمام الشفاء للمرضى وتم أخذ الصور التذكارية .

جامعة عين شمس تستقبل العام الجديد بتوزيع هدايا علي مرضى مستشفي الأطفال (1)
جامعة عين شمس تستقبل العام الجديد بتوزيع هدايا علي مرضى مستشفي الأطفال (1)
جامعة عين شمس تستقبل العام الجديد بتوزيع هدايا علي مرضى مستشفي الأطفال (2)
جامعة عين شمس تستقبل العام الجديد بتوزيع هدايا علي مرضى مستشفي الأطفال (2)
جامعة عين شمس تستقبل العام الجديد بتوزيع هدايا علي مرضى مستشفي الأطفال (3)
جامعة عين شمس تستقبل العام الجديد بتوزيع هدايا علي مرضى مستشفي الأطفال (3)
جامعة عين شمس أمراض الدم والأورام مؤسسة فرسان الحديدى للتنمية والرعاية مستشفى الأطفال الجديد لعلاج الأطفال علاج الأطفال رفع الروح المعنوية للأطفال

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