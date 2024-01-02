هآرتس: انسحاب حاملة طائرات أمريكية من المنطقة «لا يبشر بالخير لإسرائيل»

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم "الثلاثاء"، إن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله يمكن أن يفسر إعادة الانتشار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط على أنه فرصة للقيام بالمزيد من المخاطر، خصوصا أنها تأتي عقب سلسلة من المحادثات المتوترة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن في الآونة الأخيرة.

وأضافت هآرتس أن التطور المفاجئ الأخير في حرب غزة جاء من الولايات المتحدة التي أعلنت سحب إحدى حاملات طائراتها من المنطقة، واصفة القرار الأمريكي بسحب حاملة الطائرات "جيرالد فورد" بأنه لا يبشر بالخير لإسرائيل.

وذكر تقرير لتلفزيون ايه بى سى أن الأمريكي أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد ستغادر مع فرقة العمل التابعة لها والسفن الحربية الأخرى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة متوجهة إلى مينائها الرئيسى فى فيرجينيا، وهو ما يؤدي لترك حاملة طائرات أمريكية واحدة فقط في المنطقة، وهي دوايت دي أيزنهاور.

وأثار الإعلان عن اعتزام الإدارة الأمريكية، إعادة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" من منطقة الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة"، تساؤلات عدة بشأن مدى اطمئنان واشنطن لمستوى التصعيد في المنطقة بالوقت الراهن، والرسائل من وراء تلك الخطوة على الرغم من استمرار الحرب علي غزة.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أمرت مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد فورد"، بالإبحار إلى شرق البحر المتوسط في 8 أكتوبر الماضي، لـ"تكون جاهزة لمساعدة إسرائيل"، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان.