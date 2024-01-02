عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة: البريكس حلقة في سلسلة "الاستقلالية السياسية والاقتصادية"

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن انضمام مصر رسميًا لعضوية منظمة "البريكس" هو حلقة في سلسلة ما أسماه بـ "الاستقلالية السياسية والاقتصادية" ومواجهة "التبعية" فيما يتعلق بتحالفات مصر اقتصاديًا وسياسيًا.

ووصف عبد العزيز تلك الخطوة والتي دخلت حيز التنفيذ الرسمي من اليوم بعد الإعلان عنها في وقت سابق من عام 2023 بأنها ستحدث نقلة نوعية على المستوى السياسي وليس الاقتصادي فحسب، داعيًا إلى ضرورة رؤية انضمام مصر في ظل ما وصفه بـ "عالم جديد يتشكل على نار هادئة".

وأضاف هشام بأن الأحداث العالمية والإقليمية الأخيرة لا يمكن النظر إليها في سياقات منفصلة، وإنما هي سلسلة حلقات متصلة، يتقاطع فيها الجانب الاقتصادي مع السياسي، ولا يمكن فصل التحالفات ذات الطابع الاقتصادي عن تداعياتها السياسية المحتملة.

وأشار عبد العزيز، بأن أهمية البريكس الاقتصادية تنبع من توجه عالمي يحاول الخروج من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد وسيطرة الدولار على سلة العملات، وأن تلك الخطوات تمثل سعيًا حثيثًا وصحيًا نحو عالم أكثر توازنًا وتنوعًا على المستوى الاقتصادي، وبأن تلك الخطوة سيكون لها فوائد كثيرة على الاقتصاد المصري خاصة في تسهيلات التعاملات الاقتصادية والتجارة البينية بين دول المنظمة.

وأعرب هشام عن تفاؤله بتلك الخطوة، مع ضرورة الانتباه إلى أنه سيكون لها تأثيرات عكسية، خاصة في ظل ما تردد من تصريحات من الجانب الأمريكي بشأن مجموعة البريكس وتأثيراتها، مؤكدًا ثقته الكاملة في حكمة الدولة المصرية والقيادة السياسية التي تعرف كيف تحقق استقلالية حكيمة وتوازنًا منضبطًا في سياساتها الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن تلك الخطوة على أهميتها فإنها مرتبطة بعدة عوامل أخرى تتعلق بتوطين الصناعات ورفع معدلات الإنتاج من السلع والخدمات المصرية والتي تمثل العامل الأكثر حسمًا وأثرًا في ضبط ميزان التبادل التجاري ورفع إمكانية الاستفادة القصوى من انضمام مصر للبريكس بحيث يكون لدينا العديد من المنتجات والخدمات التي يمكن تصديرها بما يساهم في إحلال الواردات من جهة ويمكن مصر من الاستفادة بفتح العديد من الأسواق الجديدة مع دول المنظمة والدول المرتبطة بها.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة البريكس مصر رئيس حزب الإصلاح والنهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

عاجل.. زلزال خطير يضرب مدينة بني ملال في المغرب

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

ترشيحاتنا

كسّروا الكراسي على بعض.. تفاصيل أحداث مباراة المصري والإسماعيلي.. فيديوجراف

خطأ بشري .. وزير النقل يعلق على حادث سقوط أحد كمرات محور كمال عامر

هبوط حاد أمام الدولار الأمريكي .. مستوى انخفاض جديد لليرة التركية اليوم

اوعي تستهتري بيها .. 5 علامات تشير إلى الإصابة بخشونة الرقبة

روسيا تمطر كييف بالصواريخ.. والخارجية الأوكرانية تطالب العالم بـ 5 خطوات

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أردوا السفر عبر الزمن.. مصير صادم لركاب طائرة جوية أمريكية بداية 2024

إلهام شاهين تنشر فيديو من خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة حصلت في 2024

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

فيديو

اللي بيحصل دا عيب.. طليقة أيمن بهجت قمر تثير ضجة بسبب أغنية عمرو دياب/فيديوجراف

أزمات حلمي بكر.. مدير أعماله سرقه وزوجته تتهم مصطفى كامل بالتشهير.. فيديوجراف

بعد هجوم الأمن عليه.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة اقتحام شاب لحفلها

إلهام شاهين تنشر فيديو من خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة حصلت في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ