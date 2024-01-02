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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 328 محضرا تموينيا خلال عدة حملات بمركز ديروط

حملة تموينية بأسيوط
حملة تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 328 محضرا تموينيا خلال حملات تموينية متنوعة على مدار شهر بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقري مركز ديروط بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) والوحدات المحلية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية.

واكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكافة الطرق الممكنة.

وأشار إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة لتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

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من جانبه أوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون حيث تم في مجال المخابز تحرير ٣١٨ محضر بياناتها كالآتي ( ٦٥محضر نقص وزن ، و٤٦ محضر انتاج خبر غير مطابق للمواصفات ،و٩٩ محضر عدم نظافه ادوات العجن ، و ٦٨ محضر عدم تسليم بون ، و٣٠ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ، و ٧ محاضر عدم اعلان عن المواعيد ، و٢ محضر توقف جزئي عن العمل) بالإضافة إلى مجال الأسواق يتم تحرير ١٠ محاضر مصنفه كالآتي ( ٣ محاضر بيع سجاير ازيد من السعر ، ومحضر سكر بدون فواتير ، و٦ محاضر عدم اعلان عن الأسعار).

ولفت إلى التعاون مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ، والعقيد أحمد شكرى رئيس مباحث التموين ، والمقدم وائل نجاتى وكيل مباحث التموين ، وكامل عبد الباسط صالح مدير عام إدارة تموين ديروط بقيادة محمد سليم احمد رئيس الرقابة مشيراً إلى استمرار الحملات التموينية للتصدى لظاهرة احتكار السلع الغذائية والمواد التموينية محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع التجار.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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