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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100مليون شجرة.. محافظ أسيوط: تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بمركز البداري

أعمال التشجير بمركز
أعمال التشجير بمركز البداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات أو مبادرات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل خاصة التي تهتم بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة لافتًا إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار مشيرًا إلى استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة.

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وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بتوزيع أشجار وزراعة شتلات مثمرة وزينة في بعض الأماكن و الشوارع والميادين المخصصة لها وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و "زراعة 100مليون شجرة" والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تم تنفيذ أعمال تشجير وزراعة لبعض الأشجار المثمرة عن طريق قسم المشتل الزراعي بمجلس مدينة البداري وذلك على جانبي طريق المجموعة بقرية العقال القبلي بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز وعلاء عبد الرحمن عيسى مدير شؤون البيئة بمركز البداري وجاري استكمال الأعمال في باقي الوحدات المحلية والطرق والمحاور وفقاً للخطة الموضوعة مسبقًا.

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أسيوط أخبار أسيوط مبادرة 100 مليون شجرة تشجير الشوارع بأسيوط تشجير مركز البداري

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