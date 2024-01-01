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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة مدرسة راهبات نوتردام "بلدي أمانة" للنظافة العامة والتشجير

مبادراة بلدي أمانة
مبادراة بلدي أمانة لطلاب مدرسة الراهبات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المبادرات التي تهدف إلى توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ أعمال التشجير والنظافة بصفة عامة ودورها في الحفاظ على الصحة والبيئة والمظهر العام للمجتمع.

 وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية ونشر ثقافة زراعة الأشجار والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع جميع المبادرات والأفكار البناءة للمشاركة بإيجابية في مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات التنمية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار المبادرة الرئاسية للتشجير وزراعة 100 مليون شجرة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال رؤية مصر 2030.


وأشاد المحافظ بمبادرة "بلدي أمانة" التي اطلقتها مدرسة راهبات نوتردام ديزابوتر بمدينة أسيوط برئاسة السير فريال موريس مديرة المدرسة وبالتنسيق مع بعض المدارس الحكومية ومنها مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسه النهضة ومدرسة خديجة بنت خويلد مع الطلبة والمدرسين ومجلس الأمناء وبالتعاون مع حي شرق مدينة أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي تحت شعار "بلدى أمانة .. شجر مدينتك .. أمان لبيئتك .. وصحتنا في بيئتنا" في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة وزرع الأشجار كسلوك حضاري يجب تكريسه في تصرفات الأجيال والمجتمع وتعزيز القيم الايجابية على رأسها الوعي بأهمية النظافة في حياتنا سواء في منزلنا أو شوارعنا أو مدرستنا وفي أي مكان نتواجد فيه.


وأكد اللواء عصام سعد على دعمه الكامل لهذه المبادرات والأنشطة التي تركز على التوعية والتثقيف لكل مايخص حماية البيئة والنظافة والاستفادة منها لصالح المواطنين والقضاء على القمامة في الشوارع وتجميلها وتغيير ثقافة المواطن والطفل وجعل النظافة أسلوب حياة.

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وأشار المحافظ إلى إنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والأحياء لتبنى الأفكار والمبادرات الخاصة بالنظافة والتشجير وتفعيلها على أرض الواقع وتوفير كافة سبل الدعم من معدات الحملات الميكانيكية لما لها دور إيجابي في تعزيز الجهود الرسمية التي تقوم بها المحافظة وتفعيل العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية وخصوصًا في الأجيال الناشئة وفي إطار اهتمام الحكومة بتفعيل دور المواطنين في المشاركة في حل بعض المشكلات التي تواجه المجتمع ليكون المواطن جزءًا من حلها والحفاظ على نظافة الشوارع التي يقيم بها.

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أسيوط أخبار أسيوط مدرسة الراهبات مبادرة بلدي امانة طلاب مدرسة الراهبات

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