الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد بعد انخفاض 37% العام الماضي

تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة نحو 37%.



ولحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فقد هبطت الليرة 0.6% لتسجل مستوى منخفضا تاريخيا عند 29.7060 للدولار بحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش.



ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة في مايو ، أجرت الحكومة تحولا جذريا في السياسة النقدية وتخلت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح التشديد النقدي.

وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف.