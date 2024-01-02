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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال يقسم لاعبي الزمالك لمجموعتين في تدريبات اليوم

صدى البلد

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق ، خلال هذه الفقرة على تنفيذ بعض الجمل الفنية وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة في خط الدفاع.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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