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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان فن الحلي بمركز الجزيرة للفنون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش الدورة الخامسة من مهرجان فن الحُلي وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء 3 يناير2024 بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.


بهذه المناسبة قال الدكتور وليد قانوش: "عرف الإنسان الحلي وزينته منذ أقدم العصور، ومع مرور الزمن تطور هذا الفن واستقى خاصة بعد إمتزاجه بالفنون التشكيلية الحديثة، تصاميم مبتكرة عصرية، وظهر التصميم كفن تطبيقي، وعلم قائم بذاته يُعنى بتحويل المعادن والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة إلى تحف وقطع فنية، تناسب أذواق العامة والخاصة من الناس، وتستوحي تصاميمها من الرؤى والأفكار المبدعة، واعتمدت أفكار التصميم الحديثة على التناغم بين المعادن والأحجار، وقد استطاع المصمم العربي أن يشكل طابع وبصمة خاصة وليدة البيئة والثقافة والعادات والتقاليد، حتى أن مدارس التصميم الغربية حاولت الاستفادة من التراث الشرقي في هذا المجال وإعادة إنتاجه بأدوات حديثة وأفكار جذابة ومبتكرة، مواكبة للتطور والحداثة".


وأضاف ( قانوش ): "نظراً لأهمية هذا الفن، خصص قطاع الفنون التشكيلية مهرجاناً لإبداعاته وتصاميمه وذلك في مسعى لاستقطاب مصممي الحلي لحوار شيق وجمالي ومثير بصريا يجمعهم تحت سقف واحد يوفر للجمهور فرصة فريدة للإطلاع على أحدث التصميمات في هذا المجال .. ويكون كذلك مناسبة تحفزهم نحو الابتكار والإبداع والتجديد والتطوير، ونحو توليد قدر أكبر من الافكار الجديدة في تنوعها وتفردها وأكثر مرونة فيما يتعلق بتصميم أنماط وعناصر الحلى ووحداتها".


يذكر أن قوميسير هذه الدورة د. عبد العال محمد عبد العال، وتشكلت لجنة التحكيم من ا.د. سلوى عبدالنبي (رئيساً)، وعضوية كل من : ا.د. زينب منصور، ا.د. أحمد عبدالعزيز، الفنانة نجوى مهدي، الفنانة نهلة قناوي، الفنانة ريم جابو.


ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء 17 يناير 2024 بمركز الجزيرة للفنون (١ ش الشيخ المرصفي - بجوار فندق ماريوت – الزمالك)، مواعيد الزيارة يوميًا: من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش مهرجان فن الح لي مركز الجزيرة للفنون بالزمالك

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