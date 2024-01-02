بعد اتهامه بتجارة المخدرات.. الوداد يحدد بديل رئيسه سعيد الناصيري

حدد المكتب المديري لشؤون الوداد المغربي هوية خليفة رئيس النادي سعيد الناصيري، الموقوف حاليا لاتهامه في قضية جنائية بالغتجار في المواد المخدرة.

واختار الوداد، عبد المجيد برناكي لقيادة النادي حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد اجتماع استمر لوقت متأخر من ليل أمس الاثنين.

وتمت تزكية برناكي الذي رافق سعيد الناصيري في تسيير شؤون النادي لمدة طويلة في هذا المنصب رفقة فريق عمل ضم وجوها قديمة مثل محمد طلال المتحدث الرسمي وسعد الدريب الذي تكفل برئاسة وفد الوداد مرارا في رحلات خارجية بمعية وجوه جديدة.



وأكد مجلس الإدارة الجديد على أنه سيتحلى بروح المسؤولية وقيادة الفريق بنفس الإصرار والإخلاص ليبقى دائما في الريادة بنفس الأهداف والطموحات.

