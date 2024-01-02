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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يمكن إيقاف محمد صلاح.. Liverpool ECHO يحتفي بعدد خاص عن الملك

محمد صلاح
محمد صلاح

لا يوجد ما يمكن إيقافه من إنجازات محمد صلاح التهديفية في آنفيلد.. احتفل موقع Liverpool ECHO بأهداف محمد صلاح الـ200 للنادي بهذا التذكار من مسيرته حتى الآن مع الريدز.

وأعلن الموقع أنه يمكن طلب هذه الطبعة الخاصة الرائعة من أي مكان في العالم ببساطة، مليئة بالصور والمراجعات للأهداف والمباريات الرئيسية للملك المصري وملف تعريف شامل للاعب.

وألقى نظرة أيضًا على مكان محمد صلاح في القائمة الطويلة لأساطير ليفربول بينما يواصل تسلق تصنيف أعظم هدافي الريدز، والآن يجد نفسه في المركز الخامس متقدمًا على ستيفن جيرارد ويقترب من بيلي ليدل في المركز الرابع.

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وأضاف أن محمد صلاح يستمتع بموسم رائع آخر، وكان هداف ليفربول في المواسم الخمس الماضية منذ انضمامه من روما مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

وتابع أنه أسطورة حقيقية لليفربول بالفعل ويمكن للمشجعين الاحتفال بنجاحاته بالطريقة المثالية من خلال نسختنا التذكارية الجديدة.

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