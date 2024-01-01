محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في مرمى نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في تسجيل هدف الريدز في الدقيقة ٤٩ من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من نونيز ليضعها صلاح في المرمى الخالي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة ٢٢ من عمر الشوط الأول، وألغى الـ VAR هدفا لكل فريق.

وأعلن فريقا ليفربول ونيوكاسل يونايتد، عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم شفاء الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من الإصابة، حافظ الياباني واتارو إندو على مكانه في التشكيل الأساسي كلاعب ارتكاز مع ليفربول.

وهذه المباراة الأخيرة لإندو مع الريدز قبل المغادرة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا بقطر.

والأمر نفسه ينطبق على المصري محمد صلاح، الذي سيلعب مباراة نيوكاسل، قبل أن يغادر للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أفريقيا بكوت ديفوار.

في المقابل، يقود السويدي ألكسندر إيزاك هجوم نيوكاسل، بإسناد من الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، فان دايك، كوناتي، جوميز، إندو، سوبوسلاي، جونز، صلاح، دياز، نونيز.

نيوكاسل: دوبرافكا، ليفرامينتو، شار، بوتمان، بورن، جيمارايش، لونجستاف، مايلي، جوردون، جويلينتون، إيزاك.