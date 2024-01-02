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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

اعتلى محمد صلاح صدارة هداف الدوري الإنجليزى برصيد 14 هدف، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

١- محمد صلاح 14 هدف
٢- إيرلينج هالاند 14 هدف 
٣- سون هيونج مين 12 هدف
٤- دومينيك سولانكي 12 هدف
٥- جارود بوين 11 هدف
٦- هوانج هي تشان 10 أهداف
٧- أليكساندر إيزاك 9 أهداف 
٨- أولي واتكينس 9 أهداف 
٩- كول بالمر 8 أهداف
١٠- نيكولاس جاكسون 7 أهداف 
 

ونجح ليفربول في الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه ٤-٢ على ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة ٢٠ من البطولة.

سجل محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول في مرمى نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة ٤٩ من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من نونيز ليضعها صلاح في المرمى الخالي، وعدل أليكسندر إيزاك النتيجة في الدقيقة ٥٤ من عمر اللقاء..

عاد كورتيس جونز وتقدم لليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة ٧٤، وسجل جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة ٧٨، وقلص النتيجة سفين بوتمان بالهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة ٨١.

واختتم أهداف اللقاء محمد صلاح بالهدف الثاني له والرابع لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة ٨٦ من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بنتيجة ٤-٢.
وبهدفي اليوم أصبح محمد صلاح  لاعب ليفربول خامس لاعب في ترتيب اكثر اللاعبين تسجيلا لفريق واحد  بـ ١٥١ هدفا في الدوري الإنجليزي مع ناد واحد، وذلك بعد هدفيه في مرمى نيوكاسل يونايتد.

وجاء الترتيب كالآتي:

هاري كين ٢١٣ هدفا مع توتنهام
سيرجيو أجويرو ١٨٤ هدفا مع مانشستر سيتي
واين روني ١٨٣ هدفا مع مانشستر يونايتد
تييري هنري ١٧٥ هدفا مع ارسنال
محمد صلاح 151 هدفا مع ليفربول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة ٢٢ من عمر الشوط الأول، وألغى الـ VAR هدفا لكل فريق.

وأعلن فريقا ليفربول ونيوكاسل يونايتد، عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم شفاء الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من الإصابة، حافظ الياباني واتارو إندو على مكانه في التشكيل الأساسي كلاعب ارتكاز مع ليفربول.

وهذه المباراة الأخيرة لإندو مع الريدز قبل المغادرة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا بقطر.

والأمر نفسه ينطبق على المصري محمد صلاح، الذي لعب مباراة نيوكاسل، قبل أن يغادر للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أفريقيا بكوت ديفوار.

في المقابل، قاد السويدي ألكسندر إيزاك هجوم نيوكاسل، بإسناد من الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، فان دايك، كوناتي، جوميز، إندو، سوبوسلاي، جونز، صلاح، دياز، نونيز.

نيوكاسل: دوبرافكا، ليفرامينتو، شار، بوتمان، بورن، جيمارايش، لونجستاف، مايلي، جوردون، جويلينتون، إيزاك.

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