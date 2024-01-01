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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هدفه الـ 150.. محمد صلاح في قائمة مميزة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أصبح محمد صلاح  لاعب ليفربول خامس لاعب يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي مع ناد واحد، وذلك بعد هدفه في مرمى نيوكاسل يونايتد في المباراة الجارية الآن بينهما ضمن الجولة ٢٠ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الترتيب كالآتي: 

  • هاري كين ٢١٣ هدفا مع توتنهام
  • سيرجيو أجويرو ١٨٤ هدفا مع مانشستر سيتي
  • واين روني ١٨٣ هدفا مع مانشستر يونايتد
  • تييري هنري ١٧٥ هدفا مع ارسنال
  • محمد صلاح ١٥٠ هدفا مع ليفربول

 

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في مرمى نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف الريدز في الدقيقة ٤٩ من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من نونيز ليضعها صلاح في المرمى الخالي.

وعدل أليكسندر إيزاك النتيجة في الدقيقة ٥٤ من عمر اللقاء..

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة ٢٢ من عمر الشوط الأول، وألغى الـ VAR هدفا لكل فريق.

وأعلن فريقا ليفربول ونيوكاسل يونايتد، عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم شفاء الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من الإصابة، حافظ الياباني واتارو إندو على مكانه في التشكيل الأساسي كلاعب ارتكاز مع ليفربول.

وهذه المباراة الأخيرة لإندو مع الريدز قبل المغادرة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا بقطر.

والأمر نفسه ينطبق على المصري محمد صلاح، الذي سيلعب مباراة نيوكاسل، قبل أن يغادر للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أفريقيا بكوت ديفوار.

في المقابل، يقود السويدي ألكسندر إيزاك هجوم نيوكاسل، بإسناد من الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، فان دايك، كوناتي، جوميز، إندو، سوبوسلاي، جونز، صلاح، دياز، نونيز.

نيوكاسل: دوبرافكا، ليفرامينتو، شار، بوتمان، بورن، جيمارايش، لونجستاف، مايلي، جوردون، جويلينتون، إيزاك.

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