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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقابة المهن الموسيقية تنعى الملحن فتحى خالد

فتحي خالد
فتحي خالد

نعت نقابة المهن الموسيقية ، الملحن فتحى خالد وعضو مجلس الإدارة السابق في نقابة الإسكندرية، إذ غيبه الموت أمس وتم دفنه في الإسكندرية.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان: تشاطر نقابة المهن الموسيقية نقيبآ وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجميع الموسيقيين، الملحن الكبير فتحى خالد، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله الصبر والسلوان .

وتوفى الملحن فتحي خالد وعضو مجلس الإدارة السابق في نقابة الإسكندرية أمس وتم دفته اليوم في مدينة الإسكندرية  .

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إعلنت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية عن وفاة  الموسيقار والملحن فتحي خالد عضو الجمعية ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك .

وأصدرت الجمعية بيان نعت فيه الراحل ، جاء نصه كالأتي : توفى الى رحمة الله الموسيقار والملحن فتحي خالد عضو الجمعية ، ويتقدم مجلس الادارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه سائلين المولى عز وجل ان يتقبله باحسن قبول ويسكنه فسيح جناته" .

الجمعيه العموميه المهن الموسيقية المؤلفين والملحنين الموسيقار والملحن فتحي خالد

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