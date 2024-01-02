نقابة المهن الموسيقية تنعى الملحن فتحى خالد

نعت نقابة المهن الموسيقية ، الملحن فتحى خالد وعضو مجلس الإدارة السابق في نقابة الإسكندرية، إذ غيبه الموت أمس وتم دفنه في الإسكندرية.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان: تشاطر نقابة المهن الموسيقية نقيبآ وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجميع الموسيقيين، الملحن الكبير فتحى خالد، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله الصبر والسلوان .

وتوفى الملحن فتحي خالد وعضو مجلس الإدارة السابق في نقابة الإسكندرية أمس وتم دفته اليوم في مدينة الإسكندرية .

إعلنت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية عن وفاة الموسيقار والملحن فتحي خالد عضو الجمعية ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك .

وأصدرت الجمعية بيان نعت فيه الراحل ، جاء نصه كالأتي : توفى الى رحمة الله الموسيقار والملحن فتحي خالد عضو الجمعية ، ويتقدم مجلس الادارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه سائلين المولى عز وجل ان يتقبله باحسن قبول ويسكنه فسيح جناته" .