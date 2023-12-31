الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ «جلسة فيلم» ضمن فاعليات أندية السكان بمركز القرنة

تنفذ إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالاقصر خطة أندية السكان عن شهر ديسمبر٢٠٢٣ بعقد (جلسة فيلم) بمركز شباب "القرنه" بإدارة شباب"القرنة" بحضور أعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية .

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتنفيذ تدريبات.. وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب وجيهان عبداللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية وفريق عمل الإدارة وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنه وقام بإدارة الجلسة المدربة ناريمان محمود .

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة منال جمال رئيس الادارة المركزيه لتمكين الشباب .. والدكتورة جيهان رشوان مدير الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة و صلاح محمد رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.