الأقصر تتألق فى أعياد الكريسماس..الزينة والألوان فى الشوارع وبابا نوبل أمام الفنادق|فيديو وصور

تزينت وتألقت مدينة المائة باب طيبة “ الاقصر” لاستقبال ضيوفها فى أعياد الميلاد والكريسماس وارتدت الشوارع والفنادق والمنتجعات أبهى الحلى والزينة لاستقبال عامها الجديد.

وتزينت واجهات الفنادق والشوارع فى جميع أركانها بشجر عيد الميلاد والانوار المبهجة و مجسمات لبابا نويل والهدايا لادخال البهجة والسرور فى نفوس السائحين والمواطنين.

وكشف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ، تشهد فنادق الأقصر استعدادات مكبرة لاستقبال السائحين في أعياد الكريسماس ورأس السنة حيث تم تجهيز قاعات الفنادق لاقامة الاحتفالات اليومية المسائية والتى بها طابع الفلكلور المصري الاقصري والتى يستخدم فيها الربابة والمزمار البلدي، ورقصة التنورة والكف الصعيدي .

وأوضح “ عثمان ” ان العديد من الفنادق اعلنت اكتمال أعداد الحجز وخاصة الفنادق العائمة، مشيرا ان فى هذا العام يتواجد جنسيات كثيرة للاحتفال باعياد الميلاد والكريسماس بالاقصر في مقدمتهم الجنسية الأمريكية، تليها فئة سائحين شرق أوروبا ثم الجنسية البرتغالية .

وأشار الخبير السياحي، ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن احتفالات الفنادق العائمة تشهد تنوعا أكثر من الفنادق الثابتة حيث يتم توزيع ملابس فلكلورية مصرية ذات ألوان مبهجة على السائحين وهناك أيضا تنوع فى الحفلات فهناك تتنوع المهرجانات وحفلات الأنيميشن والرقصات الشعبية وغيرها .

ومن جانب آخر قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي بتنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن المحافظ وجه تعليمات بظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها ، لافتا إلى أن أعمال تزيين الميادين والأشجار يتم بالتنسيق مع المهندسه ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة.



وأضاف أن فنادق الأقصر قامت بتزيين مداخلها بأشكال مبهجة من الورود وأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا وأشكال بابا نويل في أجواء من البهجة بمناسبة العام الجديد ، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة ورفع أي إشغالات بكافة مناطق المدينة للظهور بالشكل اللائق خلال الاحتفالات.

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