طلاب جامعة الأقصر يحتفلون بالعام الجديد مع الأطفال مرضي السرطان في الصعيد

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالاقصر ، عددا من طلاب وطالبات جامعة الاقصر لدعم الاطفال مرضي السرطان، والاحتفال بقرب العام الميلادى الجديد.

ووزع طلاب جامعة الأقصر الهدايا والألعاب من بينها آيس كاب، هاند ميد ، من صنع طالبات الجامعة، على الأطفال المرضى، وشاركوهم في عمل الرسومات والتلوين؛ بهدف إدخال البهجة على قلوبهم ومشاركتهم الفرحة بقرب بدء العام الجديد.

وتفقد الطلاب أقسام المستشفى، وابدوا اعجابهم بالصرح الطبي العملاق، والتطور في المنشآت والأجهزة القياسية العالمية وتنوع المعامل، معربين عن فخرهم لوجود صرح طبي مميز، يضاهى المستشفيات العالمية في علاج الأورام.

وأكد طلاب جامعة الأقصر، على دعمهم الكامل لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وقيامهم بنشر صور الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يرى أصدقائهم المستشفى وما يقدمه من خدمات لمرضى الأورام في الصعيد.

وأعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بزيارة طلاب جامعة الأقصر للمستشفى لدعم الاطفال مرضي السرطان والاحتفال معهم بالعام الميلادى الجديد، مثمنا دور كافة المؤسسات، وحرصهم على زيارة المستشفى، التى تسهم في رفع معنويات المرضي، والشد من أزرهم، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم على زيارتهم للأطفال.

IMG-20231230-WA0005

IMG-20231230-WA0009

IMG-20231230-WA0006

IMG-20231230-WA0010

IMG-20231230-WA0007