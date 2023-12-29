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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الأقصر .. مركز التطوير المهني ينظم المائدة المستديرة الثانية

صدى البلد

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة طيبة المائدة المستديرة الثانية تحت عنوان "أثر المتغيرات المستمرة على قطاع السياحة في محافظة الأقصر".

بدأ اللقاء بالتركيز على أهمية قطاع السياحة لأبناء محافظة الأقصر بشكل عام وخريجي وطلاب الجامعة بشكل خاص؛ لبحث فرص التدريب والتوظيف المتوفرة في هذه المنشآت، وذلك بحضور مديري الشركات السياحية ومديري أكبر الفنادق والمنشآت السياحية في الأقصر.

دورة تدريبية عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بسفراء الأزهر في الأقصر

قال  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر: إن الجامعة حريصة على ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل من خلال الجهود التي يقوم بها مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.

أضاف رئيس الجامعة: هذه الجهود تتمثل في التدريب على المهارات المتنوعة التي يحتاجها سوق العمل فضلاً عن فتح قنوات للتواصل مع أصحاب الأعمال في المجالات المختلفة.

من جانبه قال  الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة: إن المركز يعمل على تنمية مهارات الخريجين والطلاب فضلاً عن تدريبهم على كيفية إدارة الوقت والتواصل مع الآخرين وتوزيع الأدوار طبقا لإمكانات كل منهم.

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الأقصر التطوير الوظيفي التدريب على المهارات الدكتور حمدي محمد حسين المائدة المستديرة الطلاب والخريجين رئيس الجامعة

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