دورة تدريبية عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بسفراء الأزهر في الأقصر

أعلن مشروع "سفراء الأزهر بالأقصر "عن فتح باب التسجيل بمنحة« التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي " والمقدمة من سفراء الأزهر وبدعم من وزراة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات، ومايكروسوفت.



تعد هذه المنحة فرصة ذهبية لمواكبة التحول الرقمي بجمهورية مصر العربية وذلك من خلال الاشتراك في برنامجي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

- برنامج "استراتيجية التحول الرقمي" يشتمل على (مفاهيم وأهمية التحول الرقمي - الرقمنة - الأمن الرقمي - المواطن الرقمي - الذكاء الاصطناعي - انترنت الأشياء - الأمن السيبراني)

أما برنامج "الذكاء الاصطناعي" فيتناول محاور (تعريف الذكاء الاصطناعي - تاريخه - فوائده - التصنيف الرئيسي للذكاء - تعلم الآلة - تطبيقات ذكية - تحول الذكاء الاصطناعي - العمليات"

ويحصل المشارك في نهاية البرنامج التدريبي على شهادة لكل برنامج معتمدة من مايكروسوفت، ووزارة الشباب والرياضة.



تستمر فاعليات البرنامج التدريبي 10 أيام بواقع 30 ساعة تدريبية ويتم الترحيب بكافة الحضور من جميع المصريين،ويتولى مسئولي مشروع «سفراء الأزهر» كل من الدكتور فهد محمد الصغير والأستاذة مي عبد الحميد الضوي.