عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر تكرم رموز وأعلام قراها

صدى البلد

 نظمت الإدارة العامة لثقافة القرية بفرع ثقافة الأقصر التابعة لإدارة الدرسات والبحوث برئاسة  دكتورة حنان موسى،  احتفالية بقرية البغدادي بعنوان "رمز من رموز القرية" بدأت الاحتفالية بقراءة القرآن الكريم للشيخ الدرديري، ثم تناول الشيخ محمد عبده محاضرة بعنوان "رموز بلدنا" وتحدث عن المناصب التى شغلها الشيخ عبدالله صالح مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة الأقصر الأزهرية الإسهامات العملية والمجتمعية للشيخ.

 

قدمت حياة عبد الرحيم أخصائى نفسى وتخاطب لذوى القدرات الخاصة محاضرة بعنوان "تنمية القرية المصرية" وتحدثت خلالها عن التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم والقضاء على الأمية وتطوير التعليم ودور البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية.

أعدت ورشة فنون تشكيلية رسم على الوجه ورسم حر نفذتها مشيرة محمد ونفيسة عبد الرحيم، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان"عذرا ياقصى"، والشاعر سيد صدقى قصيدة بعنوان "صلو على خير الأنام محمدا"، وأعد عرض إنشاد دينى للمنشد والشاعر يحيى بحر، وفى نهاية الحفل تم تكريم فضيلة الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان.

الأقصر البرنامج القومي العلوم الشرعية والعربية القرآن الكريم تطوير القرى المصرية فرع ثقافة الاقصر منطقة الاقصر الازهرية ورشة فنون تشكيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

ترشيحاتنا

عدم قيد خريجي التعليم الفني وأحداث 30 مايو.. المهندسين تتمسك باللاءات التلاث

بـ الهاون.. المقاومة الفلسطينية تدك مركز عمليات لقوات الاحتلال في غزة

بيان عاجل من الخارجية الأردنية يخص مواطني المملكة الهاشمية في غزة

إجراء غير مسبوق من مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن غزة

أقوال العلماء في الاحتفال برأس السنة الميلادية.. هل اختلفت في حكمها؟

بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي أمام فيوتشر في نهائي السوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ