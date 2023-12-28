الأقصر تكرم رموز وأعلام قراها

نظمت الإدارة العامة لثقافة القرية بفرع ثقافة الأقصر التابعة لإدارة الدرسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى، احتفالية بقرية البغدادي بعنوان "رمز من رموز القرية" بدأت الاحتفالية بقراءة القرآن الكريم للشيخ الدرديري، ثم تناول الشيخ محمد عبده محاضرة بعنوان "رموز بلدنا" وتحدث عن المناصب التى شغلها الشيخ عبدالله صالح مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة الأقصر الأزهرية الإسهامات العملية والمجتمعية للشيخ.

قدمت حياة عبد الرحيم أخصائى نفسى وتخاطب لذوى القدرات الخاصة محاضرة بعنوان "تنمية القرية المصرية" وتحدثت خلالها عن التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم والقضاء على الأمية وتطوير التعليم ودور البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية.

أعدت ورشة فنون تشكيلية رسم على الوجه ورسم حر نفذتها مشيرة محمد ونفيسة عبد الرحيم، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان"عذرا ياقصى"، والشاعر سيد صدقى قصيدة بعنوان "صلو على خير الأنام محمدا"، وأعد عرض إنشاد دينى للمنشد والشاعر يحيى بحر، وفى نهاية الحفل تم تكريم فضيلة الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان.