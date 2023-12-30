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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتابع مشروع استكمال الصرف الصحي لأحياء المدينة

صدى البلد

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة في مدينة الأقصر تابع خلالها سير العمل بمشروع استكمال الصرف الصحي لأحياء مدينة الأقصر نجوع (القباحي الشرقي ـ الترعة الشرقي ـ البني الجديد) بعدد مستفيدين 9000 نسمة بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 124 مليون جنيه.


بدأت جولة المحافظ بتفقد محطة رفع نجع الترعة علي طريق مطار الأقصر والتي تم الانتهاء منها بالكامل بعد تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد بنسبة 100% وتنفيذ الوصلات المنزلية بنسبة 100% وتم توريد الطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية بالكامل وجاري اعمال تركيب المهمات. 


كما تفقد المحافظ محطة رفع نجع القباحي الشرقي والتي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد بالمشروع بنسبة 100% وتم تنفيذ الوصلات المنزلية بنسبة 100% وجاري توريد لوحة الكهرباء.


واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، والتي افادت بانه من المقرر تشغيل محطات الترعة والقباحي الشرقي منتصف فبراير المقبل بالإضافة الي تشغيل محطة البني يونيو المقبل بعد توريد المهمات المستوردة من الخارج.
 

وأضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد والوصلات المنزلية بمحطة رفع البني بنسبة 100% وجاري توريد المهمات المستوردة من الخارج لاستكمال المحطة.
 

رافق المحافظ في جولته اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والمهندس أسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

الأقصر الانتهاء من تنفيذ الشرب والصرف الصحى رئيس الجهاز التنفيذي شبكات الانحدار صرف الصحي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر

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