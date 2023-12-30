إدمان أدوية نفسية وسرطان..سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها

كشف البرومو الترويجى لفيلم it's OK الذى يرصد قصة حياة النجمة اللبنانية إليسا، عن كثير من حياتها العملية والشخصية، والذى من المقرر عرضه فى 25 يناير المقبل.

وأكثر الاسرار التى كشفت عنها إليسا فى البرومو الدعائى لفيلمها الوثائقي، والتى حظيت باهتمام كبير من جانب جمهورها، هو قصة إدمانها للأدوية النفسية ومضادات الاكتئاب.





أثارت الفنانة إليسا جدلًا بسبب ملابسها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهر في إحدى صور الفنانة إليسا، تمزق بنطالها أثناء وقوفها، ما أثار الجدل ونال تعليقات عديدة من قبل مستخدمي السوشيال ميديا وجمهور الفنانة إليسا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.