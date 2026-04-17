مسئول أمني بالغربية: ضبط الزوجين صاحبا واقعة مشاجرة داخل محكمة طنطا

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل أن الاجهزه الامنية بدائرة قسم أول طنطا نجحت في ضبط الزوجين طرفي مشاجرة داخل دائرة العدالة بمجمع محاكم طنطا بسبب خلافات أسرية بينهما في أوائل شهر إبريل الجاري وتم عرضهما علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .

تحرك أمني عاجل



وأضاف المسؤول الأمني أن الزوجين طرفي مشاجرة تراشقا بالألفاظ النابية والأيدي بسبب عدم سداد الزوجه نفقة أبنائها واعطاءها إيصال أمانة دون سداده .

وأشار المسئول الأمني إلى أن الزوجين طرفي نزاع قائم بالجهات التحقيقات بالنيابة العامة بسبب الخلاف المالي القائم بينهما بسبب نفقات أفراد الأسرة الخاصة بهما .

تفاصيل الواقعة

وكانت ساحة محكمة طنطا في محافظة الغربية شهدت تعدي زوجة على زوجها أثناء جلسة، وتم ضبطهما وتحرير محضر، قبل إخلاء سبيلهما على ذمة القضية.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعدي زوجه علي طليقها بنطاق دائرة القسم.

ردع مخالفين

وجاءت تفاصيل الواقعة أن الزوج وقّع إيصال أمانة بـ10 آلاف جنيه بدل المؤخر، واتهم زوجته بمنعه من دخول المنزل لمدة 3 سنوات، قبل ظهور إيصال آخر بـ15 ألف جنيه، أثبت الطب الشرعي عدم صحته.

تعدي زوجه علي زوجها

وكشفت التحقيقات أن الخلاف تصاعد داخل المحكمة، حيث تعـدت الزوجة على زوجها بالـضرب، وتدخل الحرس لفض الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.