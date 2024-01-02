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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأركان يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية| صور

رئيس الأركان
رئيس الأركان

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المعامل الرئيسية للوقاية الكيميائية وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بكافة الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة.

 إدارة الحرب الكيميائية

وإستعرض اللواء أح سامى مصطفى على موسى مدير إدرة الحرب الكيميائية منظومة العمل بالمعامل الرئيسية ومدى جاهزيتها ومستوى الكفاءة العلمية والفنية لها وذلك ضمن منظومة التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة بكافة أسلحتها التخصصية.

موجهاً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذى توليه للإدارة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها على أكمل وجه.

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الإدارة لما يبذلونه من جهد فى تأدية مهامهم بتفانٍ وإخلاص ، كما ناقش عدداً من الضباط فى أسلوب تنفيذ مهامهم مشيداً بما شاهده من أداء متميز وقدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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رئيس الأركان إدارة الحرب الكيميائية الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة المعامل الرئيسية للوقاية الكيميائية

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