عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| استاد مصر بالمدينة الأوليمبية المستضيف لتدريبات المنتخب الأول

صدى البلد

يستضيف  استاد مصر  بمدينة مصر الأوليمبية  بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة  لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا
 

4a3167d1-1137-4c74-9417-fe3227f2c605
4a3167d1-1137-4c74-9417-fe3227f2c605
4be6b167-9d82-4c6b-bc2b-e8910878f5c4
4be6b167-9d82-4c6b-bc2b-e8910878f5c4
4d45654f-fdf9-4c37-b3d4-9ea734875c5b
4d45654f-fdf9-4c37-b3d4-9ea734875c5b
09da2489-07e5-442b-91ef-45c3230e75a9
09da2489-07e5-442b-91ef-45c3230e75a9
19c2355a-c905-41ca-9998-d4ed60b22d2c
19c2355a-c905-41ca-9998-d4ed60b22d2c
75deb011-9bf9-4cc6-8783-e1e4932af3fc
75deb011-9bf9-4cc6-8783-e1e4932af3fc
273a310f-fbdf-4785-a9a1-c1a986bd6e63
273a310f-fbdf-4785-a9a1-c1a986bd6e63
0333f7b2-fc6d-4fc9-9d7d-c1f09051f62e
0333f7b2-fc6d-4fc9-9d7d-c1f09051f62e
816939c2-f173-4836-9bf4-5bd8f43e3b69
816939c2-f173-4836-9bf4-5bd8f43e3b69
e71996d7-de37-400c-b72f-2d424bfaedc9
e71996d7-de37-400c-b72f-2d424bfaedc9
edc27ade-1e71-4293-b197-ad959c27c8de
edc27ade-1e71-4293-b197-ad959c27c8de

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

موضوعات متعلقة

«أهلي 2008» يخسر أمام سموحة في بطولة الجمهورية

إينزو وأوناحي وكاسيميرو على رادار الأندية السعودية

مع رونالدو.. الماركا تضع احتفال محمد صلاح بهدفه الـ 150 على غلافها

بعد إلغاء مباراة السوبر بالسعودية.. بيان عاجل من الاتحاد التركي

لاعبو المنتخب يتوافدون على المعسكر استعدادا لأمم إفريقيا 2024| شاهد

الثاني مثل الأخير.. أحمد حسن يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل أمم إفريقيا

الضحية الثانية.. مانشستر يونايتد يستغني عن لاعبه سيرجيو ريجيلون في الانتقالات الشتوية

سر الصفقة الضخمة .. محمد صلاح في طريقه للرحيل عن ليفربول

ترشيحاتنا

بعد مقتل العاروري.. تأجيل زيارة بلينكن إلى تل أبيب

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

أول تعليق من إيران على اغتيال صالح العاروري في لبنان

أحمد موسى: الدولة حريصة على مصلحة المواطن في ملف قطع التيار الكهربائي

تجنب الغرامة.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

وزير العدل الفلسطيني: اغتيال العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

كارثة صحية بسبب تناول الخبز بهذه الطريقة

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

فيديو

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ