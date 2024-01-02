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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وضع ضوابط وليس تسعير|اللواء راضي عبد المعطي يوضح قرار اعتبار 7 سلع إستراتيجية..فيديو

السلع الإستراتيجية
السلع الإستراتيجية

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن قرار 5000 لعام 2023، خاص بتحديد السلع الإستراتيجية، و تعني تحديد بعض السلع و إعتبارها سلع إستراتيجية، وذلك طبقاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك.

القرار يلزم المورد أو المنتج أن يضع السعر بصورة ظاهرة


وأضاف راضي عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم قرار وزير التموين رقم 200 لعام 2023 ، يضع ضوابط لتداول السلع الإستراتيجية و الأساسية، و ليس تسعيراً لها.

 

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك السابق إلى،قائلاً:"القرار يلزم المورد أو المنتج أن يضع السعر بصورة ظاهرة، و بشكل ثابت، و يحدد تاريخ الإنتاج و الصلاحية، و سعر المنتج و الحد الأقصى للسعر للمستهلك على العبوة"

قرار السلع الاستراتيجية سلع قانون حماية المستهلك وزير التموين

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وضع ضوابط وليس تسعير|اللواء راضي عبد المعطي يوضح قرار اعتبار 7 سلع إستراتيجية..فيديو


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