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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القندوسي: كنت حزينا من طلب الأهلي إعارتي

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نجم الأهلي السابق أحمد القندوسي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شوبير: أحمد قندوسي "كنت حزين من طلب الأهلي اعارتي لكن محمد الشناوي وكهربا اقنعوني باتخاذ القرار والعودة للفريق بعد التألق"

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.


وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوماً ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال أفريقيا.

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