المهمة هيرا تستكمل مسيرة دارت.. خطة لاستكشاف كويكب مدمر يهددنا

بعد مرور عامين على تصادم مهمة دارت التابعة لوكالة ناسا مع الكويكب ديمورفوس، تستعد الوكالة الفضائية الأوروبية (ESA) لإطلاق مهمة هيرا لاستكشاف آثار هذا التصادم. ستنطلق مهمة هيرا في أكتوبر من هذا العام للتوجه إلى الكويكب ديمورفوس، الذي تعرض للتصادم من قبل مهمة دارت.

تهدف مهمة دارت الأصلية إلى اختبار فكرة استخدام تصادم المركبة الفضائية مع الكويكب كوسيلة للدفاع عن الأرض في حال توجه كويكب نحونا. وقد تبين أن التصادم تسبب في تغيير مسار ديمورفوس حول الكويكب الأم ديديموس، حيث انقصت كل مدار بمقدار 33 دقيقة تقريبًا. ومع ذلك، لا نملك تفاصيل حول كيفية تأثير هذا التصادم بالضبط على الكويكب أو ما حدث بعد ذلك

تقول باتريك ميشيل، رئيس مهمة هيرا في مرصد كوت دازور في فرنسا: "نحتاج إلى مركبة فضائية أخرى للعودة إلى موقع الحادث لمعرفة ما إذا كان التصادم قد ترك حفرة أو غير شكل الكويكب بالكامل، لأنه وفقًا للبيانات الحالية فإن السيناريوهين ممكنان". وتعتبر مهمة هيرا كالمحقق الذي سيقوم بتحقيق شامل في الحادث.

تتكون المهمة من مركبة رئيسية واحدة، التي ستقترب من ديمورفوس بمسافة تصل إلى كيلومتر واحد، بالإضافة إلى مركبتين صغيرتين على شكل مكعبات مصممة للهبوط على سطح الكويكب وفحصه عن كثب. ستكون هذه الاستكشافات حاسمة لنمذجة الكويكبات الخطرة المحتملة وكيفية تغيير مسارها في المستقبل، ولكنها ستوفر أيضًا نظرة علمية هامة.

يقول باتريك ميشيل: "تلعب التصادمات دورًا حاسمًا في تاريخ جميع أجسام النظام الشمسي - بدأنا بناء الكواكب من خلال التصادمات، وكل الأسطح الصلبة مليئة بالحفر من التصادمات". وسوف تساعد مهمة هيرا في كشف كيفية عمل التصادمات في الفضاء وكيف يمكننا أن نستفيد منها.

تجدر الإشارة إلىأن مهمة هيرا ستساهم في تطوير نماذج شاملة لتاريخ التصادمات في النظام الشمسي وفهم كيفية عملها. ستوفر هذه المعرفة رؤى قيمة للعلم والبحث العلمي في المجال الفضائي.

من المهم أن نفهم كيفية حدوث التصادمات وتأثيرها على الأجسام الفضائية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الكواكب والأجرام السماوية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم عملية التصادم يمكن أن يساهم في تطوير استراتيجيات للدفاع عن الأرض في حالة اقتراب كويكب خطير من مدارنا.

من المتوقع أن تكون مهمة هيرا ذات أهمية كبيرة في مجال البحث العلمي والاكتشافات الفضائية. ستوفر البيانات والمعلومات التي ستجمعها المهمة نظرة مثيرة وشاملة على آثار التصادم وتأثيرها على الكويكبات. كما ستساعد في تطوير استراتيجيات لمواجهة التحديات المحتملة التي قد يشكلها الكويكبات والأجسام الفضائية الأخرى.