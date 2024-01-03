عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إجمالي إيرادات الأفلام| محمد إمام يهدد آسر ياسين.. وأكرم حسنى فى القمة

أكرم حسنى
أكرم حسنى

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال وتغير فى خريطة الإيرادات خاصة بعد سحب فيلم “بيت الروبى” للفنان كريم عبد العزيز وفيلم أمير كرارة “البعبع” اصبح يتصدر المشهد أكرم حسنى بفيلمه “العميل صفر”.

ويعرض أيضا أفلام “ووش فى وش وبلوموندو وشماريخ وكارت شحن”. 

فيلم “العميل صفر” 

بينما حقق فيلم “العميل صفر” إجمالي إيرادات حتى الآن بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث بلغت قيمتها 43.133.255 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

رسالة قوية من أسما إبراهيم لـ شيرين بعد انفصالها عن حسام حبيب

بعد اصابته فى قطع بشبكية العين.. ماجد المصرى يكشف تطورات حالته الصحية

فيلم “وش فى وش”

حقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي إيرادات بلغت قيمتها 36.846.528 جنيه، ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “فوى فوى فوى”

حقق فيلم “فوي فوي فوي” إيرادات داخل مصر بلغت قيمتها 33.316.414 جنيه.

الفيلم يقوم ببطولته محمد فراج ونيللى كريم.

فيلم شماريخ 

واستطاع فيلم “شماريخ” بطولة آسر ياسين أن يحقق إيرادات جيدة منذ عرضه فى السينما حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 22.586.876 جنيه.

فيلم “شماريخ” بطولة كل من آسر ياسين وامينة خليل وتاليف وإخراج عمرو سلامة. 

أبو نسب

حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام إيرادات بلغت 22.437.317 جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

فيلم بلوموندو 

تمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد  من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر باسبوعه الأول حيث وصلت الى 5.207.029 جنيها.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

فيلم كارت شحن 

بينما حقق فيلم “كارت شحن” إيرادات بلغت قيمتها 904.205 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.

يدور العمل حول “شريف” الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

اكرم حسني أمير كرارة بلوموندو حسن الرداد فوي فوي فوي فيلم “العميل صفر” فيلم “شماريخ” فيلم “فوي فوي فوي فيلم “وش فى وش”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

موضوعات متعلقة

إيرادات الأفلام| محمد أمام يتفوق على الجميع.. وبيومي فؤاد نمبر 3

بعد اصابته فى قطع بشبكية العين.. ماجد المصرى يكشف تطورات حالته الصحية

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

سلاف فواخرجي تكشف أسرار حياتها الخاصة والفنية مع لميس الحديدي.. اليوم

ضحك ولعب.. ميدو يكشف تفاصيل أولى تجاربه فى التمثيل مع الحريفة

رسالة قوية من أسما إبراهيم لـ شيرين بعد انفصالها عن حسام حبيب

رسالة خاصة من شيرين عبد الوهاب لـ عادل إمام .. تفاصيل

بعد هجوم الأمن عليه.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة اقتحام شاب لحفلها

ترشيحاتنا

قضية حمزة مون بيبى| تأييد حبس فنانة شهيرة عامًا بعد رفض نقضها

المقاولون العرب: مستعدون للتعاون مع الإسكان لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

الضرائب تطلق 3 ورش عمل فنية أونلاين للممولين الملزمين بمنظومة الأجور والمرتبات

شوبير يدافع عن محمد صلاح بعد حملات الهجوم عليه

مخبأة في 24 قطعة أرض .. النيابة تسلم 567 طن بصل للتموين لبيعها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

بعد كورونا| خطر جديد يهدد العالم والصحة العالمية تحذر

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

فيديو

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ