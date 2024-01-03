إجمالي إيرادات الأفلام| محمد إمام يهدد آسر ياسين.. وأكرم حسنى فى القمة

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال وتغير فى خريطة الإيرادات خاصة بعد سحب فيلم “بيت الروبى” للفنان كريم عبد العزيز وفيلم أمير كرارة “البعبع” اصبح يتصدر المشهد أكرم حسنى بفيلمه “العميل صفر”.

ويعرض أيضا أفلام “ووش فى وش وبلوموندو وشماريخ وكارت شحن”.

فيلم “العميل صفر”

بينما حقق فيلم “العميل صفر” إجمالي إيرادات حتى الآن بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث بلغت قيمتها 43.133.255 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

حقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي إيرادات بلغت قيمتها 36.846.528 جنيه، ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “فوى فوى فوى”

حقق فيلم “فوي فوي فوي” إيرادات داخل مصر بلغت قيمتها 33.316.414 جنيه.

الفيلم يقوم ببطولته محمد فراج ونيللى كريم.

فيلم شماريخ

واستطاع فيلم “شماريخ” بطولة آسر ياسين أن يحقق إيرادات جيدة منذ عرضه فى السينما حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 22.586.876 جنيه.

فيلم “شماريخ” بطولة كل من آسر ياسين وامينة خليل وتاليف وإخراج عمرو سلامة.

أبو نسب

حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام إيرادات بلغت 22.437.317 جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

فيلم بلوموندو

تمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر باسبوعه الأول حيث وصلت الى 5.207.029 جنيها.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

فيلم كارت شحن

بينما حقق فيلم “كارت شحن” إيرادات بلغت قيمتها 904.205 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.

يدور العمل حول “شريف” الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.