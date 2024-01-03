الكشف على 2061 مريضا خلال قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء في قرية الأمل مركز بلقاس وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل

وتم توقيع الكشف على 2061 مريضاً . وضمت 10 عيادات منهم 7 متنقلة ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة ) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.



كما تم إجراء عدد 375 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 44 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 139 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 84 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 17 قراراً للعلاج على نفقة الدولة

و لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 62 ندوة تثقيفية ، و 147 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

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